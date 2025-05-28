В Минске заметили легковушку с пропеллером на крыше 10 28.05.2025, 20:22

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Можно ли ездить на таком авто?

Недавно в Минске очевидцы заметили легковой автомобиль с крутящимся пропеллером на крыше. Видео необычной машины попало в сеть и заинтересовало ГАИ, сообщает госагентство «Минск-Новости».

В комментариях стали гадать, что за устройство было установлено на Renault. Многие шутили про вентилятор, однако в итоге сошлись на мнении, что это был ветрогенератор.

Для чего владелец поставил лопасти, стало известно на днях, когда водителем заинтересовалась районная ГАИ. Оказалось, мужчина — инженер, который решил провести опыты.

За свою инициативу и несогласованный «обвес» автомобиля минчанин поплатился: на него составлен административный протокол за нарушение правил эксплуатации транспортного средства (ст. 18.11 КоАП Республики Беларусь).

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