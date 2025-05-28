Евросоюз снял санкции с Сирии 28.05.2025, 20:35

Но расширил против семьи Башара Асада.

Евросоюз снял санкции с Сирии. Решение касается как государства, так и банков, ключевых предприятий и медиа, говорится в среду в сообщении на сайте совета ЕС.

В то же время блок расширил санкционный список против людей и предприятий, которые ЕС считает связанными со свергнутым режимом Башара Асада. В частности, под ограничения могут попасть все служившие при Асаде офицеры сирийской армии в звании от полковника и выше, все сотрудники спецслужб Сирии с 2011 по декабрь 2024 года, министры того же периода, члены семьи Асада и влиятельной семьи Махлуф.

О решении снять санкции ЕС сообщил 20 мая. Глава внешнеполитического ведомства союза Кая Каллас заявила, что страны ЕС хотят помочь сирийскому народу «построить новую, инклюзивную и мирную Сирию».

Ранее в мае о готовящейся отмене санкций против сирийской экономики заявил президент США Дональд Трамп. Это решение еще не формализовано.

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