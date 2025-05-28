Вольфовича задели заявления о том, что в Беларуси нет российского ядерного оружия и «Орешника» 6 28.05.2025, 20:49

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Ранее Лукашенко получил от РФ куст вместо «Орешника».

Работа по размещению в Беларуси российского ракетного комплекса «Орешник» якобы идет, а те, кто думает, что это блеф, — «пусть тешат себя надеждами», заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

— Работа по этому направлению (размещению «Орешника». — Прим. ред.) идет. Заявления ряда должностных лиц Украины и других руководителей, что это блеф, что ничего этого нет… Пусть тешат себя надеждами, — заявил Александр Вольфович (цитата по госагентству БелТА). — Мы уверены в том, что делаем. Это оружие будет прежде всего надежным отпором любой агрессии.

Ранее глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко заявил, что Беларусь не получила от России ядерного оружия, как утверждали российские и белорусские пропагандисты.

Он отметил, что в нашей стране носители есть (самолеты, оперативно-тактический ракетный комплекс), «но самого ядерного оружия у Беларуси нет».

— Лукашенко говорит, что до конца года у них будет «Орешник». Но это сродни принятию желаемого за действительное. На сегодняшний день — ничего такого нет, и маловероятно, что появится.

Как сообщал Charter97.org, ранее россияне унизили Лукашенко и передали ему куст вместо «Орешника».

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