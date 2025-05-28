Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала» 28.05.2025, 21:05

Француз забил в минувшем сезоне 43 мяча.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом мадридского «Реала» в сезоне-2024/2025. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

«Это большая честь для меня. Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя великолепно, и это видно на поле», — заявил Мбаппе.

13 мая сообщалось о том, что ПСЖ захотел взыскать с Мбаппе 98 миллионов евро. В такую сумму парижский клуб оценил имиджевый ущерб, который француз нанес команде требованием выплатить неустойку по старому контракту в размере 55 миллионов.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 56 матчей за «Реал» во всех турнирах. Он отметился 43 забитыми мячами.

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