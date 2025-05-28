закрыть
28 мая 2025, среда, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала»

  • 28.05.2025, 21:05
Мбаппе признан лучшим футболистом «Реала»

Француз забил в минувшем сезоне 43 мяча.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом мадридского «Реала» в сезоне-2024/2025. Об этом сообщается на сайте испанского клуба.

«Это большая честь для меня. Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Теперь я чувствую себя великолепно, и это видно на поле», — заявил Мбаппе.

13 мая сообщалось о том, что ПСЖ захотел взыскать с Мбаппе 98 миллионов евро. В такую сумму парижский клуб оценил имиджевый ущерб, который француз нанес команде требованием выплатить неустойку по старому контракту в размере 55 миллионов.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 56 матчей за «Реал» во всех турнирах. Он отметился 43 забитыми мячами.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин