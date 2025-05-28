Украина и Финляндия создали Коалицию укрытий гражданской защиты 28.05.2025, 21:14

Киев планирует привлечь 14 млрд евро на строительство укрытий.

Украина и Финляндия положили начало международной Коалиции укрытий гражданской защиты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам переговоров с финским коллегой Петтери Орпо.

Заявление о создании коалиции подписали в среду, 28 мая, Шмыгаль и Орпо. В ее рамках стороны договорились:

→ координировать усилия партнеров по строительству укрытий;

→ обмениваться лучшими практиками в данной сфере;

→ создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина имеет более 62 000 укрытий, однако нужно гораздо больше. Кроме того, ряд объектов нуждается в модернизации и осовременивании.

«Правительство уже реализует стратегию строительства укрытий. Наша цель – к 2027 году построить 2300 сооружений гражданской защиты, а к 2030 году – еще 3000. Мы рассчитываем на средства деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на строительство укрытий», – заявил премьер.

Шмыгаль призвал международное сообщество присоединяться к коалиции и вносить свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com