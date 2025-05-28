закрыть
28 мая 2025, среда, 21:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина и Финляндия создали Коалицию укрытий гражданской защиты

  • 28.05.2025, 21:14
Украина и Финляндия создали Коалицию укрытий гражданской защиты

Киев планирует привлечь 14 млрд евро на строительство укрытий.

Украина и Финляндия положили начало международной Коалиции укрытий гражданской защиты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам переговоров с финским коллегой Петтери Орпо.

Заявление о создании коалиции подписали в среду, 28 мая, Шмыгаль и Орпо. В ее рамках стороны договорились:

→ координировать усилия партнеров по строительству укрытий;

→ обмениваться лучшими практиками в данной сфере;

→ создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.

Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина имеет более 62 000 укрытий, однако нужно гораздо больше. Кроме того, ряд объектов нуждается в модернизации и осовременивании.

«Правительство уже реализует стратегию строительства укрытий. Наша цель – к 2027 году построить 2300 сооружений гражданской защиты, а к 2030 году – еще 3000. Мы рассчитываем на средства деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на строительство укрытий», – заявил премьер.

Шмыгаль призвал международное сообщество присоединяться к коалиции и вносить свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин