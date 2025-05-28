Украина и Финляндия создали Коалицию укрытий гражданской защиты
- 28.05.2025, 21:14
Киев планирует привлечь 14 млрд евро на строительство укрытий.
Украина и Финляндия положили начало международной Коалиции укрытий гражданской защиты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам переговоров с финским коллегой Петтери Орпо.
Заявление о создании коалиции подписали в среду, 28 мая, Шмыгаль и Орпо. В ее рамках стороны договорились:
→ координировать усилия партнеров по строительству укрытий;
→ обмениваться лучшими практиками в данной сфере;
→ создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.
Шмыгаль подчеркнул, что сейчас Украина имеет более 62 000 укрытий, однако нужно гораздо больше. Кроме того, ряд объектов нуждается в модернизации и осовременивании.
«Правительство уже реализует стратегию строительства укрытий. Наша цель – к 2027 году построить 2300 сооружений гражданской защиты, а к 2030 году – еще 3000. Мы рассчитываем на средства деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на строительство укрытий», – заявил премьер.
Шмыгаль призвал международное сообщество присоединяться к коалиции и вносить свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.