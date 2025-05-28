Bloomberg: Российские доходы от экспорта нефти упали до двухлетнего минимума 1 28.05.2025, 21:25

Стоимость экспорта РФ сырой нефти по морю имеет тенденцию к снижению уже более 13 месяцев.

Доходы РФ от экспорта сырой нефти упали до двухлетнего минимума — после нового падения цен на нее, сообщает 28 мая агентство Bloomberg.

Согласно данным отслеживания танкеров с российской нефтью, собранным изданием, за четыре недели до 25 мая средний объем поставок составлял 3,39 млн баррелей в сутки (на 10 тысяч баррелей в сутки меньше, чем за период до 18 мая). Однако общая стоимость этих грузов была самой низкой с апреля 2023 года, пишет Bloomberg.

Доходы от экспорта российской нефти упали на $20 млн, или на 1%, до $1,26 млрд за неделю, закончившуюся 25 мая, отметили в издании.

Кроме того, Bloomberg пишет, что стоимость российского экспорта сырой нефти по морю имеет тенденцию к снижению уже более 13 месяцев.

С тех пор, как экспортный доход достиг около $1,95 млрд в неделю в течение 28-дневного периода до 21 апреля 2024 года, цена российской сырой нефти упала на 28%, а объем поставок снизился примерно на 8%, отметило издание.

«Не ясно, сыграли ли санкции (против РФ — ред.) значительную роль в любой из этих тенденций. Тем не менее, страны G-7 рассматривают возможность снижения ценового ограничения, при превышении которого российский экспорт нефти не может использовать западные суда или услуги, с текущего уровня 60 долларов до 50 долларов за баррель», — сообщило Bloomberg.

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