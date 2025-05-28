МАГАТЭ обеспокоено планами России по Запорожской АЭС
- 28.05.2025, 21:50
Гросси готовит новый визит в Украину.
МАГАТЭ обеспокоено намерениями России подключить Запорожскую АЭС к собственной энергосистеме.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает Euronews.
Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что в ближайшие дни посетит Киев на фоне сообщений о том, что российские войска строят линии электропередач для подключения Запорожской атомной электростанции к ее энергосистеме.
«Могу сказать, что в ближайшие дни я снова поеду в Киев, а возможно, также в Россию», - сказал Гросси.
Он отметил, что ситуация на фронте остается «чрезвычайно активной», а военные операции продолжаются в относительной близости к Запорожской атомной электростанции.
«Мы обеспокоены этим, мы следим за этим. Как вы знаете, мы постоянно присутствуем на станции. И мы будем продолжать наши переговоры с обеими сторонами, в частности с россиянами, по этому поводу.... это вопрос, который требует очень тщательного рассмотрения и, возможно, очень тщательной оценки безопасности. Поэтому это один из пунктов, который я собираюсь обсудить с ними в течение следующих нескольких дней», - подытожил он.