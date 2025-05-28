Соболенко оформила пропуск в 3-й круг «Ролан Гаррос»
- 28.05.2025, 22:10
Белорусская теннисистка уверенно победила швейцарку Хиль Белен Тайхман.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко оформила пропуск в 3-й круг «Ролан Гаррос».
В рамках второго круга соревнований состоялся матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и 97-й ракетки мира из Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Соболенко.
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.
«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Свентек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.