Соболенко оформила пропуск в 3-й круг «Ролан Гаррос» 28.05.2025, 22:10

Белорусская теннисистка уверенно победила швейцарку Хиль Белен Тайхман.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко оформила пропуск в 3-й круг «Ролан Гаррос».

В рамках второго круга соревнований состоялся матч первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко и 97-й ракетки мира из Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Соболенко.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

«Ролан Гаррос» проходит с 25 мая по 7 июня. Действующей чемпионкой соревнований является Ига Свентек, в прошлогоднем финале обыгравшая итальянку Жасмин Паолини.

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