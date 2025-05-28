СМИ: Кадыров в течение 50 дней не проводил совещания 28.05.2025, 22:12

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Глава Чечни «исчез» на фоне публикаций о болезни.

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров уже в течение 50 дней не проводит совещания. На это обратило внимание российское издание «Агентство. Новости».

Как пишет «Агентство», такой длительной паузы в графике Кадырова не было даже в начале 2025 года, когда он ушел в отпуск.

В сообщении отмечается, что последний раз Кадыров проводил совещание 8 апреля. После этого, согласно сообщениям в его Telegram-канале, глава Чечни провел более 30 различных мероприятий, однако совещаний среди них не было.

Май может стать первым месяцем в 2025 году, когда Кадыров не провел ни одного совещания, допускает «Агентство».

Ранее самый длинный перерыв в совещаниях у Кадырова был в январе-феврале. Тогда между совещаниями с командирами МВД 8 января и совещанием с руководством силовых ведомств 17 февраля прошло 40 дней, пишет Агентство.

Там также сообщили, что всего в этом году Кадыров провел шесть публичных совещаний. В прошлом году за аналогичный период у него было 12 совещаний.

В 2024 году издание «Новая Газета Европа» сообщило, что Кадыров более пяти лет страдает болезнью, смертность от которой достигает 80%, — некрозом поджелудочной железы. Как говорится в статье, весь 2024 год тяжело больной Кадыров пытался следовать рекомендациям врачей и его состояние несколько стабилизировалось.

6 мая 2025 года Кадыров заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина уволить его с должности.

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