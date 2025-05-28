РФ отказалась передавать США свой вариант «меморандума» о прекращении войны в Украине 28.05.2025, 22:29

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В МИД РФ заявили, что Москва «не имеет никаких договоренностей» с Вашингтоном.

Россия не будет передавать США свой вариант «меморандума» относительно возможного мирного урегулирования войны против Украины. Об этом в среду, 28 мая, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Она утверждает, что Москва «не имеет никаких договоренностей» с Вашингтоном или другими странами по обмену документами. Также Захарова заявила, что российская сторона якобы действует на основе договоренностей, достигнутых 16 мая во время переговоров в Стамбуле.

«Стороны договорились, что каждая из них — Россия и Украина — подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами непосредственно и обсудят их на следующем раунде переговоров», — утверждает пресс-секретарь МИД РФ.

27 мая спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты получили от украинской стороны предложения относительно возможного мирного соглашения. Сейчас они ожидают такие предложения от российской стороны.

Келлог напомнил, что США также имеют список условий из 22 пунктов, согласованный в Лондоне.

«Мы привезли из Лондона план из 22 пунктов, который определяет, чего мы хотим достичь. Я думаю, это хороший план, потому что ни одной из сторон он особо не нравится», — отметил Келлог.

Ранее он рассказывал, что на переговорах в Лондоне в апреле украинская и американская делегации разработали список условий, который содержит 22 «очень конкретных» действия.

27 мая представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ продолжает подготовку меморандума относительно возможного будущего мирного договора.

28 мая глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что якобы сам инициировал телефонный разговор с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который возглавляет украинскую переговорную группу, и предложил конкретную дату и место для очередной встречи.

Мединский утверждает, что именно он вышел на связь, а не Умеров, как ранее заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Во время разговора Мединский якобы предложил точную дату и место встречи для обмена «меморандумами» с перечнем условий для прекращения войны.

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