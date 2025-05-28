В Могилеве застройщик выплатил белорусу компенсацию за стресс 28.05.2025, 22:39

Квартиру белорус получил с готовой отделкой.

Житель Могилева добился компенсации от застройщика за стресс при приемке новой квартиры.

Все подробности дела рассказали в пресс-службе Могилевского областного суда.

Квартиру белорус получил с готовой отделкой. Но во время осмотра при сдаче-приемке жилья собственник обнаружил много серьезных недостатков: стены были неровными, двери и плинтусы – повреждены, обои – поклеены плохо.

Все недочеты внесли в акт осмотра, после чего часть из них застройщик устранил. Но какие-то моменты переделаны не были, и владелец квартиры пошел в суд.

В суде могилевчанин подчеркнул, что не смог вселиться с семьей в свое новое жилье из-за недоделок, хотя и продолжал исправно осуществлять коммунальные платежи и по кредиту.

«Ссылаясь на указанные обстоятельства, он просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере Br5000, а также судебные расходы», – сообщили в пресс-службе.

Суд решил, что есть все основания для удовлетворения заявленных требований. Принимая решение, он руководствовался статьей 18 Закона «О защите прав потребителей», которая предусматривает право потребителя на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие нарушения его прав.

Но сумму компенсации суд уменьшил: с ответчика в пользу истца взыскали Br1000.

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