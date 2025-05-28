Лукашисты провели облавы на редакции региональных СМИ 28.05.2025, 23:44

Руководство редакций проверяли на сотрудничество с посольством Германии в Минске.

Весной 2025 года силовики провели рейд по редакциям независимых региональных СМИ. Об этом сообщили в эфире провластного телеканала ОНТ, передает «Зеркало».

Оперативники нагрянули в редакции изданий «Вечерний Бобруйск», «Бобруйск Инфо» и «Вольнае Глыбокае».

Судя по сюжету, обыски, задержания и допросы проводились в конце марта — начале апреля.

Как заявил пропагандист ОНТ Игорь Тур, руководство редакций проверяли на сотрудничество с посольством Германии в Минске.

Непосредственно у Тура вопросы вызвали опубликованные в «Вечернем Бобруйске» статьи о работе немецких педагогов, видах физической активности, которые выбирают жители ФРГ, оформлении наследства умершего в Германии родственника.

— Интересно ли это бобруйчанам? Не факт. А вот кому это интересно — так это посольству Федеративной Республики Германии в Беларуси, которое с небольшим городским изданием заключило под сотню договоров на рекламу в этой самой федеративной республике, — возмутился пропагандист тем, что региональное издание заключило договоры и зарабатывало деньги на рекламе.

В сюжете Тур также рассказал, что в рамках расследования силовики провели обыск в квартире главного редактора «Вечернего Бобруйска» Валентина Сысоя. У него обнаружили «пневматическую винтовку и пистолет, имитационную гранату, визитки всяких немцев».

— Остальным, кто брал у немцев деньги, у вас есть 24 часа, чтобы что-то с этим сделать, — пригрозил пропагандист другим СМИ, в редакции которых силовики еще не пришли.

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