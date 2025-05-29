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Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России

  • 29.05.2025, 1:00
Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России

Президент США все еще надеется на «сделку».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкций против России, потому что считает, что находится близко к заключению «сделки». Санкции могут все испортить, сказал Трамп 28 мая отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома, что его сдерживает от введения новых санкций против России.

«Я гораздо жестче, чем люди, о которых вы говорите. Но надо знать, когда это использовать, если я считаю, что это может повредить сделке», - сказал Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что это не его война, а «Байдена, Зеленского и Путина».

«Это не война Трампа. Я здесь только для того, чтобы увидеть, могу ли я положить конец этому, чтобы спасти 5 тысяч жизней в неделю и много денег», - констатировал американский лидер.

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