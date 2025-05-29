Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России
- 29.05.2025, 1:00
Президент США все еще надеется на «сделку».
Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкций против России, потому что считает, что находится близко к заключению «сделки». Санкции могут все испортить, сказал Трамп 28 мая отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома, что его сдерживает от введения новых санкций против России.
«Я гораздо жестче, чем люди, о которых вы говорите. Но надо знать, когда это использовать, если я считаю, что это может повредить сделке», - сказал Трамп.
Он в очередной раз подчеркнул, что это не его война, а «Байдена, Зеленского и Путина».
«Это не война Трампа. Я здесь только для того, чтобы увидеть, могу ли я положить конец этому, чтобы спасти 5 тысяч жизней в неделю и много денег», - констатировал американский лидер.