Трамп рассказал, почему не вводит санкции против России 29.05.2025, 1:00

Президент США все еще надеется на «сделку».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкций против России, потому что считает, что находится близко к заключению «сделки». Санкции могут все испортить, сказал Трамп 28 мая отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома, что его сдерживает от введения новых санкций против России.

«Я гораздо жестче, чем люди, о которых вы говорите. Но надо знать, когда это использовать, если я считаю, что это может повредить сделке», - сказал Трамп.

Он в очередной раз подчеркнул, что это не его война, а «Байдена, Зеленского и Путина».

«Это не война Трампа. Я здесь только для того, чтобы увидеть, могу ли я положить конец этому, чтобы спасти 5 тысяч жизней в неделю и много денег», - констатировал американский лидер.

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