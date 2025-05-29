В центре Москвы напали на православного философа игумена Евмения 29.05.2025, 3:13

Нападавший избил священнослужителя баллоном.

На православного философа игумена Евмения напали в Москве во время презентации его новой книги «Мудрость сердца: книга осознанной любви», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источники, информацию подтверждает Mash. Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.

Нападавший избил Евмения баллоном, священнослужителя увезла скорая. Один из очевидцев рассказал телеканалу, что перед нападением на игумена кричала неизвестная девушка. Позднее приехала полиция и задержала подозреваемого в нападении.

Согласно посту игумена на его странице во «ВКонтакте», презентация книги началась в 18:30 мск. Телеграм-канал Mash пишет, что она проходила в книжном магазине «Библио-глобус». По его данным, неизвестный мужчина сначала выкрикивал фразы «за православие» и «за Русь», а потом напал. У Евмения глубокие раны.

Как пишет «Московский Комсомолец», нападавший несколько раз ударил игумена по голове. У Евмения открытые раны, но не очень серьезные, отметило издание.

Игумену Евмению 56 лет, он работает ведущим консультантом, руководителем в центре Отчий Дом. На сайте указано, что в центре проводят консультации, массаж, медитации и помогают с восстановлением. Он находится в деревне Мухортово в городе Кинешма Ивановская область, это 450 километров от Москвы.

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