РФ предложила место и время нового тура переговоров с Киевом
- 29.05.2025, 4:46
На этой встрече Россия якобы готова представить меморандум с условиями мира.
Глава МИД России Сергей Лавров предложил Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. В заявлении, обнародованном на сайте МИД в среду, 28 мая, говорится, что в ходе этой встречи Россия готова представить Киеву меморандум по условиям мирного урегулирования, «который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».
«Наша делегация во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», - говорится в сообщении Лаврова. Он выразил признательность Турции за предоставление «гостеприимной турецкой площадки».