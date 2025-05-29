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РФ предложила место и время нового тура переговоров с Киевом

  • 29.05.2025, 4:46
РФ предложила место и время нового тура переговоров с Киевом

На этой встрече Россия якобы готова представить меморандум с условиями мира.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил Украине провести второй раунд переговоров 2 июня в Стамбуле. В заявлении, обнародованном на сайте МИД в среду, 28 мая, говорится, что в ходе этой встречи Россия готова представить Киеву меморандум по условиям мирного урегулирования, «который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».

«Наша делегация во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», - говорится в сообщении Лаврова. Он выразил признательность Турции за предоставление «гостеприимной турецкой площадки».

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