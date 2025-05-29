Лукашенко будет мешать и России, и Западу 4 Telegram-канал «Ник и Майк»

29.05.2025, 7:38

8,642

Несколько провалов агрохунты.

Агрохунта признала, что от агро у нее только убогость стиля, а вот овощей нет. И разрешила ввоз картофеля и иных овощей из недружественных стран. При всей пафосной риторике обратим внимание на то, что в недружественных странах тоже не лучшая весна, а с овощами все хорошо. Хунта не имеет ресурсов, чтобы реагировать на кризисы внутреннего или внешнего характера. Будет ли кто-то в больших объемах торговать сейчас с хунтой, вопрос открытый, так как в любой момент можно будет угодить под санкции. Хотя желающие определенно найдутся.

Учения «Запад-2025» можно переименовать в учения «Центр-2025». На Западе всех уже победили, поэтому тренироваться будут в глуби Беларуси, чтобы ненароком не провоцировать конфликт с побежденным и поверженным Западом, который в панике и страхе не явился на виртуальное поле боя. Наблюдаем, чтобы учения не поехали на Юг, что, однако, маловероятно.

Как мы и писали, агрохунта затянула и провалила диалог с США. Кроме того, выставляла ещё и дополнительные требования. Раннесоветская школа дипломатии сейчас в моде, а страной в определенной степени пытается рулить последнее поколение комсомольцев, которые с огнем в глазах готовы отстаивать любые установки ради карьеры. И полбеды – это проваленная агрохунтой сделка. Беда в том, что Россия тоже на грани срыва. В случае эскалации и новых санкций синепалый будет мешать и Западу, и союзничку с Востока.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com