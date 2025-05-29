«Это уже не звоночек, а набат» 3 29.05.2025, 8:11

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Экономист обвинил власти в проедании валюты.

Нацбанк подсчитал, что в январе–марте Беларусь проела на внешней торговле $625 млн – именно таким получился дефицит. Экономист Дмитрий Крук пояснил «Белсату», почему страна не зарабатывает валюту и как к этому причастны власти.

Продажа товаров и услуг за рубеж – чрезвычайно важный источник валюты, однако уже седьмой месяц подряд статистика свидетельствует, что этот ручей течет не в ту сторону, и деньги вытекают из Беларуси.

В январе–марте, по подсчетам Нацбанка, общий экспорт снизился год к году на 1,1%, а импорт вырос на 4,6%. Поставки товаров за рубеж упали на 4,6%, а импортных завезли в Беларусь на 3% больше. В услугах произошел существенный рост – как в импорте, так и в экспорте (на 16,1% и 14,8% соответственно).

Как результат – отрицательное сальдо внешней торговли $625 млн, хотя в прошлом году за это же время страна наторговала в плюс.

Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук в комментарии «Белсату» отметил, что отчасти такой неутешительный результат получился из-за нашего главного союзника – Россию. И это последствие катастрофической зависимости: если там с экономикой все в порядке, то и Беларусь в шоколаде; но когда там проблемы, то и наша страна прицепом попадает в болото.

«Падение экспорта, скорее всего, происходит за счет инвестиционных товаров. Более простыми словами – это машины, оборудование. Например, те самые знаменитые МАЗы, комбайны, такого рода техника. Также по доступным данным можно говорить, что просели объемы экспорта нефтепродуктов, и это, наверное, достаточно ощутимо», – говорит эксперт, сетуя, что для детального анализа не хватает статистики, которую власти тщательно скрывают.

Звездный час для белорусских товаров в России настал, когда после начала полномасштабной войны восточную соседку покинули многие бренды. Однако довольно быстро зашевелились производители из других стран, прежде всего Китая, и нашему экспорту стало труднее прорваться к российскому потребителю.

«Относительная пустота, возникшая на российском рынке после 2022-го, все больше и больше заполняется, и такой вольницы, которая ощущалась в 2022–2023 годах для белорусов, когда они могли заполонить рынок своим предложением, уже нет», – констатирует Крук.

К тому же Центробанк РФ в борьбе с резким ростом цен повысил до исторического максимума ключевую ставку, что сделало деньги дорогими. И компании, и физические лица стали брать меньше кредитов, стали меньше потреблять, и, соответственно, белорусских товаров в прежних объемах там больше не требуют.

Впрочем, как считает собеседник «Белсата», неплохо чувствуют себя за границей белорусские продукты и продукция для российской «оборонки». «Но это уже спекуляции, так как поставки, связанные с войной, совсем засекречены», – говорит Крук.

И если экспорт товаров сейчас, мягко говоря, не в лучшей форме, то импорт – процветает. Вот тут ответственность полностью на нынешних властях, заявил экономист центра BEROC:

«Перегретость экономики порождает дополнительный спрос на импорт. То есть если потребление и инвестиции искусственно надуты, то соответственно какая-то часть потребления, инвестиций автоматически предполагает, что в корзине сидят импортные товары. А то, что последние два года происходит у нас, это такое сознательное надувание внутреннего спроса. И соответственно, это влечет за собой импорт».

В апреле Нацбанк потребовал от коммерческих банков залить предприятия так называемыми инвестиционными кредитами – это деньги, условно говоря, не на зарплаты работникам, а на развитие бизнеса: на покупку оборудования, технологий, строительство новой производственной линии или на запуск нового бизнеса.

«Компаниям доказывают: давайте инвестиционные проекты реализуйте. Но чтобы эти проекты были эффективны, оборудование, которое нужно закупать, хотя бы частично должно быть импортным. Беларусь не производит всего, чтобы инвестиции были полностью отечественные. Часто это еще и вопрос качества: если импортное, то, вероятно, будет более качественным», – объясняет Дмитрий Крук.

Что касается услуг, то экспорт, похоже, вытягивает IT-сфера. «Закончилось ее сжатие, которое длилось несколько лет, и, наверное, такое постепенное восстановление началось», – рассуждает аналитик.

Зарабатывает и транспорт: «Это уже больше связано с железнодорожным и автомобильным транзитом. Не секрет, что в прошлом году китайские, например, транзитные железнодорожные перевозки увеличились. Вот такого рода транзитные услуги позволяли повышать экспорт».

Впрочем, транспортная отрасль также и вымывает валюту, говорит экономист и объясняет на примере калийных удобрений: «Их необходимо сейчас перевозить по российской железной дороге и, соответственно, экспорт калийных удобрений влечет за собой дополнительный импорт транспортных услуг из России».

Еще импорт услуг, на который расходуется валюта, связан с путешествиями белорусов, не исключает собеседник «Белсату»: «В 2024-м белорусы просто путешествовать больше начали. Там не только и не столько западные страны, к сожалению, там Россия и другие, но повышение доходов дает возможность больше людям съездить в отпуск в какие-то дальние страны. В статистике это будет проходить как импорт услуг».

Дмитрий Крук подчеркивает, что «искусственное накачивание белорусской экономики стимулами и надувание внутреннего спроса приводит к ценовому давлению и давлению на сальдо внешней торговли».

«Это для властей не то что звоночек, а я бы сказал, набат о том, что что-то в их политике не так. И я думаю, что, возможно, не целенаправленно, но понемногу они все-таки эту чрезмерно стимулирующую политику будут ослаблять – или сознательно, или вынужденно – на фоне растущего дефицита внешней торговли».

По словам экономиста, ранее Беларусь могла себе позволить большой минус во внешней торговле: спасали займы.

«Сегодня почти нет источников финансирования этого дефицита. Поэтому даже нынешние уровни дефицита достаточно ощутимы. Не скажу, что уже критично, но это показатели, которые создают опасность для макроэкономической ситуации в стране», – подытожил эксперт центра BEROC.

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