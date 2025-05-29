Путин не сможет петлять Вадим Денисенко

29.05.2025, 8:13

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Вадим Денисенко

Что сломает нерешительность Трампа?

Заявление Трампа о том, что Путин играет с огнем, вызвало много споров на тему «а что же это он имел в виду». Попробую дать свою интерпретацию.

По-моему, начать нужно с того, что у каждого человека есть главное событие в жизни. Это пик, после которого наступает конец истории. И, как мне кажется, свой пик Трамп преодолел в тот момент, когда во второй раз стал президентом. Это важный психологический фактор: он пришел на вершину горы, чтобы сделать две вещи: отомстить тем, кто его низверг с этой горы, и царствовать. Одним из факторов падения с горы была Украина. Одна из главных причин, по которой он пострадал (американским правосудием доказано, что незаконно и безосновательно) – это российское вмешательство в выборы США. Я далек от конспирологических историй о завербованном агенте Трампе. Но психологический фактор «я пострадал из-за Украины и с Путиным я всегда мог договориться, а они подставили и Путина» очень важен для понимания логики Трампа. В логике Трампа присутствует очень важный для него фактор, что он с Путиным оказался в одной лодке из-за вымышленных вещей, которых не было. Как бы это нам ни было неприятно, но Трамп имеет, по-моему, именно такую логику.

С определенного возраста очень тяжело меняться. И изменить парадигму мышления, с которой ты пришел на вершину своей жизни, очень тяжело.

Последние четыре месяца Путин живет в логике «не ссориться с Трампом», а дождаться момента, когда можно во всем обвинить Украину. Три дня массированных ракетных атак на Украину вызвали «окрик» Трампа. Сразу после этого Путин сбавил обороты и количество Shahed и ракет уменьшилось (и это при том, что атаки были частью большой психологической атаки на украинцев в контексте летнего наступления).

Я не сомневаюсь, что Путин и дальше будет петлять и тянуть время, скармливая Трампу меморандумы о мире. Но при этом он будет делать все, чтобы не ссориться с Трампом окончательно.

Что может повлиять на Трампа? Я повторю то, что говорил не раз: внутренняя политика. Избиратель Республиканской партии не очень озабочен Украиной (это очень важно для нашего понимания процессов). Но его сильно триггерит, что Трамп так мягок с Путиным. Я уверен, что Трамп вынужден будет пойти на более жесткие санкции в отношении России именно из-за этого. Когда это произойдет? Путину крайне важно пропетлять до летних каникул политического Вашингтона. Тогда у него будет почти гарантированный люфт времени до сентября. Но дальше точно петлять не удастся, потому что с осени де-факто начнется предвыборная кампания в США.

И напоследок. США не смогут не продать нам оружие. Поэтому эти страхи явно преувеличены.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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