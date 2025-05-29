«Челси» впервые выиграл Лигу конференций
- 29.05.2025, 8:16
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В финале клуб из Лондона обыграл «Бетис».
Лондонский «Челси» одержал крупную победу над «Бетисом» из Севильи в финальном матче Лиги конференций.
Встреча в Вроцлаве (Польша) завершилась со счетом 4:1. В составе «Челси» голы забили Энцо Фернандес, Николас Джексон, Джейдон Санчо и Мойсес Кайседо. У «Бетиса» отличился Абде.
«Челси» впервые стал обладателем трофея Лиги конференций. Ранее лондонский клуб по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.