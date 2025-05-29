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Синоптики предупредили Беларусь о «грозовом дне»

  • 29.05.2025, 8:39
  • 2,924
Синоптики предупредили Беларусь о «грозовом дне»
Фото: Charter97.org

Без зонта лучше не выходить.

Синоптики тематического Telegram-канала Nadvorie предупредили белорусов о «грозовом дне», который принесёт «весьма обильные дожди».

Причина такого явления кроется в том, что страна будет находиться в центре циклона «в зоне его фронта окклюзии». Что бы это ни значило, без зонта на улицу лучше не выходить.

Так, согласно прогнозу, это произойдёт в четверг, 29 мая. По словам экспертов, днём этот самый фронт начнёт обостряться, в результате чего сформируются «конвекторные облака» с грозами и ливнями. Внимание: наиболее сильные осадки пройдут в центре Беларуси и к западу от Минска.

Что касается других опасных явлений, специалисты Nadvorie ответили следующее: «Не думаю, что что-то ещё, кроме ливней случится опасное, т.к. завтра условий для сильных шквалов и града не видно».

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