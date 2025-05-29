США испытали инновационный военный лазер 3 29.05.2025, 8:45

2,762

Установлен новый рекорд.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) установило новый рекорд в области лазерных технологий.

В рамках программы Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) был успешно передан лазерный луч мощностью 800 ватт на расстояние 8,6 километра, пишет Interesting Engineering.

Испытание прошло в Нью-Мексико и стало значимым этапом в развитии технологий беспроводного энергоснабжения для военных и экстренных операций. За 30 секунд передачи система доставила более мегаджоуля энергии, продемонстрировав стабильную работу даже в самых плотных слоях атмосферы.

Основой эксперимента стала наземная система передачи лазерной энергии POWER Receiver Array Demo (PRAD). Ее ключевым элементом является компактный приемник с параболическим зеркалом, которое направляет лазерный луч на фотоэлектрические элементы. Они эффективно преобразуют световую энергию обратно в электрическую.

По словам руководителя программы Пола Джаффе, технология PRAD разрушила прежние представления о возможностях беспроводной передачи энергии на большие расстояния. Уже на начальных этапах удалось добиться более 20% эффективности преобразования энергии на коротких дистанциях, хотя главной целью было доказать возможность работы системы на дальности свыше 8 километров.

Особую ценность система представляет для военных операций и гуманитарных миссий в труднодоступных районах, где доставка топлива сопряжена с рисками и сложностями. Кроме того, PRAD рассчитана на интеграцию в беспилотные летательные аппараты, что позволит им получать питание прямо в воздухе.

Проект реализован компанией Teravec Technologies совместно с Packet Digital и Рочестерским технологическим институтом. Приемник, использованный в тестах, был спроектирован и собран всего за три месяца.

В ближайших планах DARPA — переход ко второй фазе программы, которая предусматривает разработку вертикальной передачи энергии и интеграцию системы ретрансляторов. Новый этап нацелен на расширение возможностей и привлечение индустриальных партнеров к ускоренному внедрению технологии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com