США испытали инновационный военный лазер

США испытали инновационный военный лазер3
- 29.05.2025, 8:45
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Установлен новый рекорд.
Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) установило новый рекорд в области лазерных технологий.
В рамках программы Persistent Optical Wireless Energy Relay (POWER) был успешно передан лазерный луч мощностью 800 ватт на расстояние 8,6 километра, пишет Interesting Engineering.
Испытание прошло в Нью-Мексико и стало значимым этапом в развитии технологий беспроводного энергоснабжения для военных и экстренных операций. За 30 секунд передачи система доставила более мегаджоуля энергии, продемонстрировав стабильную работу даже в самых плотных слоях атмосферы.
Основой эксперимента стала наземная система передачи лазерной энергии POWER Receiver Array Demo (PRAD). Ее ключевым элементом является компактный приемник с параболическим зеркалом, которое направляет лазерный луч на фотоэлектрические элементы. Они эффективно преобразуют световую энергию обратно в электрическую.
По словам руководителя программы Пола Джаффе, технология PRAD разрушила прежние представления о возможностях беспроводной передачи энергии на большие расстояния. Уже на начальных этапах удалось добиться более 20% эффективности преобразования энергии на коротких дистанциях, хотя главной целью было доказать возможность работы системы на дальности свыше 8 километров.
Особую ценность система представляет для военных операций и гуманитарных миссий в труднодоступных районах, где доставка топлива сопряжена с рисками и сложностями. Кроме того, PRAD рассчитана на интеграцию в беспилотные летательные аппараты, что позволит им получать питание прямо в воздухе.
Проект реализован компанией Teravec Technologies совместно с Packet Digital и Рочестерским технологическим институтом. Приемник, использованный в тестах, был спроектирован и собран всего за три месяца.
В ближайших планах DARPA — переход ко второй фазе программы, которая предусматривает разработку вертикальной передачи энергии и интеграцию системы ретрансляторов. Новый этап нацелен на расширение возможностей и привлечение индустриальных партнеров к ускоренному внедрению технологии.