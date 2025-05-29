Лукашенко выбросил белый флаг 7 29.05.2025, 8:52

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Импорт «недружественных» яблок, картошки, капусты и лука получил зеленый свет.

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин постановлением от 27 мая 2025 года №287 снял запрет на ввоз и реализацию в Беларуси картофеля, репчатого лука, капусты и яблок, из «недружественных стран, включая все государства — члены ЕС», пишет planbmedia.io.

Этот шаг в сообщении пресс-службы правительства назван ответом на то, что Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции и удобрений из Беларуси и России.

Вот так неожиданно «Беларусь в очередной раз демонстрирует открытость, миролюбие, принцип добрососедства и по аналогии с решением о безвизовом въезде в нашу страну граждан ряда государств, в том числе стран ЕС, ослабляет ограничения, введенные в отношении сельскохозяйственной продукции из недружественных стран».

Так что если вы вдруг подумали, что такое внезапное и асимметричное миролюбие — ответ на недавно обнаружившийся дефицит как раз того самого перечня (картошки, капусты, лука), то вы зря подумали.

Впрочем, ответ абсолютно здравый, так что некоторое правительственное лукавство вполне можно не заметить.

Кстати, в списке проблемных продуктов, внезапно пропавших с полок магазинов в мае, яблок как раз не было. В смысле на полках они были, и тиктоки про них никто не снимал. Причина яблочного благополучия нашлась в польской статистике. Польский портал Sad24 сообщил, что в апреле большая часть польских яблок, экспортируемых за пределы ЕС, уехала в Беларусь. Оказывается, рынок был временно открыт. И объемы впечатляют: в апреле 2025-го года Польша поставила в Беларусь почти 9 тысяч тонн яблок, в 6 раз больше, чем в марте.

Экономика сработала тихо и эффективно: ни Лукашенко с Путиным про яблоки не говорили, ни пропагандисты не надрывались. А яблоки были и никому ничего плохого от этого не было. И если бы не политика, на их месте могла быть и картошка, и все остальные ингредиенты для борща. Кончилось свое, привезли от соседей — делов то.

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