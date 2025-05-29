Опасные маневры: корабли НАТО и РФ преследовали друг друга в Балтийском море 2 29.05.2025, 9:03

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В «гонке-преследовании» принимали участие военные корабли из Дании, Германии и РФ.

Военные корабли РФ и НАТО устроили между собой опасные маневры, пытаясь преследовать друг друга. Инцидент начался в Северной Атлантике и закончился в водах Балтийского моря.

Участие в «гонке-преследовании» принимали участие военные корабли из Дании, Германии и РФ, сообщает ресурс Bild.

Источник пишет, что корабли НАТО проводили учения, среди которых были фрегат и подлодка Германии «Бавария» и U33.

Российские миноносцы «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» решили совершить противолодочный маневр, выдвинувшись из Колафьорда.

«Вице-адмирал Кулаков» решил увязаться за «Баварией», преследуя немецкий корабль вдоль побережья Норвегии.

Экипаж «Баварии» был в курсе происходящего. На помощь другу из Скагена выдвинулся датский фрегат «Ивер Хуитфельд», преследовавший российский корабль до пролива Большой Бельт.

В правительстве Германии осудили такие маневры со стороны кораблей из РФ.

Координатор Федерального правительства Германии Кристоф Плосс заявил, что Берлин должен уделить должное внимание защите своих портов от растущих угроз со стороны РФ. Необходимо больше инвестировать также в кибербезопасность и переоборудовать все мосты под танки.

Известно, что российский корабль «Вице-адмирал Кулаков» имеет на вооружении торпеды и ракеты. Был спущен на воду в 1981 году. С 2010 года находится в составе Северного флота ВМФ РФ.

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