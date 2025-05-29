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Арина Соболенко спасла матч на «Ролан Гаррос»

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  • 29.05.2025, 9:17
Арина Соболенко спасла матч на «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка вышла в третий круг турнира.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко во втором круге «Ролан Гаррос» выиграла у 97-й ракетки Жиль Тайхманн из Швейцарии со счетом 6:3, 6:1.

Арина тяжело входила в игру и позволила сопернице, которая была настроена решительно, сделать брейк и повести 3:1. Но когда белоруска поймала свой ритм, наладила подачу и сократила количество невынужденных ошибок, все стало на свои места.

Во втором сете Соболенко не дала себе расслабиться и приступила к разгрому. Интрига была лишь в том, возьмет ли Тайхманн хоть один гейм. Взяла при счете 4:0 и в итоге сет закончился со счетом 6:1.

В третьем круге Арина встретится Ольгой Данилович из Сербии.

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