ISW: Цели Кремля раскрыты 29.05.2025, 9:22

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Путин хочет значительно больше, чем четыре области.

Сообщения западных медиа и инсайдеров о требованиях Кремля о прекращении войны в Украине согласуются с неоднократными публичными заявлениями российских чиновников, которые указывают на неизменную цель России — это капитуляция Украины и уничтожение НАТО.

Такой вывод аналитики Института изучения войны (ISW) озвучивают в своем отчете, проанализировав публикацию Reuters от 28 мая. Три российских источника, знакомые с деталями мирных переговоров, сообщили, что Владимир Путин выдвигает такие требования к прекращению войны,

«письменное» обязательство западных государств, которое предусматривает, что НАТО не будет расширяться на восток;

нейтралитет Украины;

ослабление санкций;

размораживание российских активов на Западе;

расплывчатое требование о «защите русскоязычных в Украине».

В ISW подчеркивают, что кремлевские чиновники ранее неоднократно использовали утверждение о том, что в Украине якобы дискриминируют русскоязычных, чтобы оправдать призывы России к смене власти в Украине и установлению прокремлевского марионеточного режима. А требования России о запрете на расширение НАТО, о нейтралитете Украины и смене власти — это те же требования, которые Россия выдвинула еще до начала полномасштабного вторжения в 2021 году и в первые его дни. Институт изучения войны продолжает оценивать, что эти требования являются частью усилий Кремля, направленных на то, чтобы заставить Запад подтолкнуть Украину к капитуляции и расколоть НАТО как альянс безопасности.

По информации Reuters, Путин также настаивает на том, чтобы Украина отказалась от всех четырех областей, которые Россия незаконно аннексировала, но еще не полностью оккупировала — хотя чиновники Кремля уже сигнализировали о том, что Россия имеет территориальные амбиции за пределами этих четырех областей. Один из источников Reuters заявил, что Путин сейчас менее склонен идти на территориальные компромиссы и продолжает требовать территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей полностью — включая районы, которые российские войска пока не оккупируют. По словам этого собеседника Reuters, «Путин ужесточил позицию» относительно территориальных требований.

Как напоминают специалисты ISW, Путин впервые потребовал, чтобы Украина уступила все четыре области полностью, в июне 2024 года. С тех пор российские чиновники часто повторяли это требование. Газета The Washington Post сообщила 27 мая, что, по оценкам украинской военной разведки, Россия развернула 125 000 военнослужащих у границ Сумской и Харьковской областей — двух регионов, которые Россия еще не аннексировала даже формально-незаконно. Кроме того, с мая 2024 года российские войска проводят наступательные операции, направленные на создание т.н. «буферной зоны» в Харьковской области. А недавно войска РФ также начали атаки с целью создания «буферной зоны» на севере Сумской области. При этом российские чиновники призывают Россию захватить Сумы — вероятно, чтобы подготовить почву для аннексии Сумщины Россией.

Институт изучения войны предполагает, что России, вероятно, будет трудно захватить все территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей военным путем — особенно учитывая, что стремление РФ захватить укрепленный пояс городов-«крепостей» в Донецкой области (Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск) и необходимость форсирования Днепра в Херсонской области потребует от РФ значительно больших группировок сил, чем те, что сейчас развернуты на востоке и юге Украины. Таким образом, предполагают в ISW, Россия бы сосредоточила свои усилия исключительно на захвате этих четырех областей, если бы территориальные амбиции Кремля действительно ограничивались ими. Однако развертывание значительных сил для наступления в Харьковской и Сумской областях свидетельствует, что Россия намерена усилить свои территориальные требования. ISW продолжает оценивать, что Кремль имеет значительные территориальные амбиции на юге и востоке Украины, а российские чиновники из ближайшего окружения Путина даже призвали Россию взять под контроль большую часть Украины.

Между тем Путин продолжает демонстрировать свою готовность достигать своих военных целей военным путем длительной войны против Украины, во время которой российские войска будут продолжать свое постепенное, ползучее продвижение. Один из источников Reuters, заявил, что Путин попытается использовать завоевания РФ на поле боя, чтобы показать Украине и Европе, что «завтра [достижение] мира будет еще больнее», если Путин не сможет достичь желаемых условий мирного соглашения. Собеседник агентства также заявил, что Путин воспользуется любыми тактическими возможностями на поле боя для дальнейшего продвижения вглубь Украины. По информации источников Reuters, диктатор считает, что Россия способна воевать годами, даже несмотря на санкции или другие экономические меры, которые Запад может ввести против России в будущем. ISW давно оценивает, что Путин придерживается теории победы, которая предполагает, что российские войска смогут продолжать постепенное, ползучее продвижение бесконечно долго и переждать западную военную помощь Украине, а также собственные усилия Украины по мобилизации.

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