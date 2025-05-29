Белорус не выезжал из страны, а попал в роуминг
- 29.05.2025, 9:32
Мужчина потерял внушительную сумму.
Житель Каменецкого района потерял 35 рублей с баланса мобильного телефона, хотя не покидал территорию Беларуси. Отдыхая в деревне Огородники, мужчина заметил, что его телефон внезапно подключился к иностранному оператору — и сработал роуминг, пишет «Виртуальный Брест».
Как объяснили в офисе оператора МТС, такая ситуация — не редкость для приграничных районов. При слабом сигнале белорусских базовых станций смартфон может автоматически подключиться к более мощной сети соседней страны.
В результате — человек находится в Беларуси, а платит как будто находится за границей.
Особенно опасно то, что роуминг активируется незаметно: пользователь даже не видит переключения, а деньги со счета уже списываются.
Специалисты советуют отключать автоматический выбор сети в настройках телефона.
Вернут ли пользователю деньги? С юридической точки зрения, ситуация спорная. Закон требует от операторов обеспечения стабильной связи по всей территории страны. И если средства списываются якобы за роуминг на родине — это может считаться нарушением прав потребителей. Но на практике доказать что-то сложно — технически ты действительно подключился к зарубежной сети, пусть и неумышленно.