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Белорус не выезжал из страны, а попал в роуминг

  • 29.05.2025, 9:32
Белорус не выезжал из страны, а попал в роуминг

Мужчина потерял внушительную сумму.

Житель Каменецкого района потерял 35 рублей с баланса мобильного телефона, хотя не покидал территорию Беларуси. Отдыхая в деревне Огородники, мужчина заметил, что его телефон внезапно подключился к иностранному оператору — и сработал роуминг, пишет «Виртуальный Брест».

Как объяснили в офисе оператора МТС, такая ситуация — не редкость для приграничных районов. При слабом сигнале белорусских базовых станций смартфон может автоматически подключиться к более мощной сети соседней страны.

В результате — человек находится в Беларуси, а платит как будто находится за границей.

Особенно опасно то, что роуминг активируется незаметно: пользователь даже не видит переключения, а деньги со счета уже списываются.

Специалисты советуют отключать автоматический выбор сети в настройках телефона.

Вернут ли пользователю деньги? С юридической точки зрения, ситуация спорная. Закон требует от операторов обеспечения стабильной связи по всей территории страны. И если средства списываются якобы за роуминг на родине — это может считаться нарушением прав потребителей. Но на практике доказать что-то сложно — технически ты действительно подключился к зарубежной сети, пусть и неумышленно.

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