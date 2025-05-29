Внешний вид нацбиблиотеки в Минске может кардинально измениться 15 29.05.2025, 9:44

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Реконструкция займет не меньше двух лет.

Национальная библиотека Беларуси может кардинально изменить свой облик, рассказал госагентству БелТА генеральный директор Национальной библиотеки и «депутат» Вадим Гигин. Изменения касаются окон.

«Мы раздумываем над этим. Вопрос модернизации фасада здания находится в стадии разработки. Дело в том, что изначально проект здания подразумевал установку зеркальных стекол. И сейчас мы взаимодействуем с разработчиками, чтобы этот проект завершить», — рассказал Гигин.

Фасад нацбиблиотеки — это в том числе информационный экран. Со временем он устарел — зданию уже почти 20 лет.

«Нам надо выходить на новый уровень, новые технические решения, чтобы мы могли представить нашим гражданам и гостям столицы любую картинку. Чтобы это было действительно красиво и на главном проспекте Минска был современный экран. Кроме того, сейчас появляются новые технологии, которые позволяют сделать экран энергоэффективным и даже генерировать электроэнергию», — добавил Гигин.

По его словам, сейчас идет научная разработка проекта, а реконструкция займет точно не меньше двух лет.

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