ВСУ поразили 11 районов скопления оккупантов 1 29.05.2025, 9:50

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Поражены пункт управления дронами и артиллерийские средства россиян.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 205 боестолкновений. На Покровском направлении защитники Украины остановили 54 штурмовые действия россиян. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утреннем сводке в четверг, 29 мая.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами и двум артиллерийским средствам российских войск.

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районах Старицы, Вовчанска и Красного Первого. На Купянском направлении произошло восемь атак захватчиков. ВСУ отражали штурмовые действия противника в районах Загризового и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении россияне атаковали 24 раза, пытаясь вклиниться в оборону ВСУ в районах населенных пунктов Ридкодуб, Колодязи, Надия, Грековка, в Серебрянском лесу, а также в направлении населённых пунктов Карповка, Среднее, Новый Мир, Зелёная Долина.

На Северском направлении воины ВСУ успешно остановили три атаки противника в направлении населённых пунктов Верхнекамянское и Григорьевка. На Краматорском направлении оккупанты 15 раз атаковали в сторону Маркового, Предтечного и вблизи Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Торецка, Дилиевки, Дружбы и в сторону Плещиевки и Александро-Калиново. На Покровском направлении защитники Украины остановили 54 штурмовые действия россиян в районах населённых пунктов Миролюбовка, Малиновка, Мирное, Лисовка, Котлине, Удачное, Котляровка, Гориховое и в направлении населённых пунктов Заря, Алексеевка, Русин Яр, Новомиколаевка, Яблуновка.

На Новопавловском направлении противник за прошедший день совершил 21 атаку в районах населённых пунктов Константинополь, Богатырь, Новополь, Зеленое Поле, Вольное Поле и в направлении Воскресенки и Одрадного.

На Ореховском направлении российские войска шесть раз штурмовали позиции Сил обороны Украины вблизи населённых пунктов Щербаки, Степовое, Новоданиловка и Работино. На Приднепровском направлении ВСУ успешно остановили две вражеские атаки.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении. Произошло 33 боестолкновения, россияне нанесли 20 авиаударов, сбросив при этом 38 управляемых авиационных бомб, и осуществили 205 обстрелов.

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