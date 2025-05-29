В Беларуси вырастут цены на популярные шоколадки 4 29.05.2025, 9:56

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Некоторые подорожают сразу на 50 копеек.

Кондитерская фабрика «Спартак» повышает цены на свою шоколадную продукцию. Об этом сообщает концерн «Белгоспищепром».

В сообщении сказано, что кондитерские предприятия во всем мире столкнулись со значительным ростом цен на какао-продукты. В итоге, несмотря на все усилия по сохранению прежних цен, фабрика вынуждена с 31 мая немного скорректировать стоимость шоколадной группы продукции.

Цены на популярные 95-граммовые шоколадки вырастут на 24 копейки: с 4,77 рубля до 5,01 рубля, а на некоторые шоколадки — на 50 копеек: с 4,99 рубля до 5,49 рубля.

В концерне добавили, что повышение коснется и других позиций.

Ранее в «Белгоспищепроме» объясняли, что какао-бобы — основное сырье для производства шоколадной продукции. В его себестоимости оно занимает до 50%. Предприятиям удавалось сдерживать рост цен на шоколад за счет внутренних резервов, в том числе собственной прибыли. При этом производители стараются продавать дороже на внешних рынках, чтобы компенсировать эту выпадающую разницу.

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