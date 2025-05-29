В Южной Корее разбился самолет ВМС 29.05.2025, 10:06

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Видео момента и последствия.

В Южной Корее разбился самолет Военно-морских сил, на борту которого находились четыре человека. Об этом сообщают Yonhap и The Washington Post.

Военные отметили, что самолет вылетел с базы в городе Похан на юго-востоке страны в 13.43 по местному времени, но по неизвестным причинам упал на землю. В Похане местные жители подтвердили, что видели падение самолета и слышали дальнейший взрыв. После этого на место выехали спасатели и пожарные.

A Navy patrol plane carrying four people crashed on a mountain in the southeastern city of Pohang on Thursday, authorities said.https://t.co/YcYEj14f1I pic.twitter.com/4nXBy4rryX — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) May 29, 2025

Местная полиция подтвердила, что разбился военно-морской патрульный самолет, но пока неизвестно, есть ли погибшие или раненые.

По данным Yonhap, пожарные пытаются потушить огонь. Издание также опубликовало фото, где виден густой дым над холмами у промышленной зоны.

Фото: Yonhap

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