Знаменитая доступная Skoda 80-х получила стильного современного преемника 29.05.2025, 10:10

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Skoda Favorit вернулась в новом образе.

Недорогое авто 80-х Skoda Favorit возродили как стильный компактный электрокар.

Об автомобиле рассказали на официальном сайте Skoda.

Новая Skoda Favorit — один из ряда проектов, посвященных 130-летию чешской марки. Ее создал дизайнер Skoda Людмил Славов, который считает Favorit очень важной моделью для бренда. Он решил, что новое авто будет электрическим.

Людмил Славов пытался совместить дизайн Skoda Favorit 1987 года (созданный в ателье Bertone) с чертами современного стиля марки Modern Solid. Вот почему во внешности сочетаются грани и плавные линии.

Хэтчбек имеет знакомый силуэт, а дизайн оптики имитирует фары Skoda Favorit. Вместе с тем, она современная — светодиодная. Ручки передних и задних дверей скрыты.

Вместе со стандартной версией хэтчбека дизайнер создал и раллийную Skoda Favorit. Это авто отличается обвесом, расширенными колесными арками, спойлером и диффузором.

Салон Skoda Favorit не показали, однако на изображениях можно разглядеть приплюснутый руль, цифровой щиток приборов и сиденья в стиле 80-х.

Skoda Favorit и его вариант Forman в кузове универсал выпускали с 1987 по 1995 год и комплектовали 1,3-литровыми бензиновыми двигателями мощностью от 54 до 68 л. с. Также небольшими партиями выпускались электромобили Skoda Favorit. Модель эволюционировала в Skoda Felicia.

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