«Все дети наших знакомых уехали» 12 29.05.2025, 10:15

6,920

Белорусы о демографии в стране.

Пока государственные СМИ бодро рапортуют о «стабильности» и «развитии», статистика рисует совершенно иную картину: Беларусь стремительно теряет людей.

По официальным данным, в 2024 году в стране родилось около 60 тысяч детей, а умерло — более 115 тысяч человек. Это самый низкий уровень рождаемости за всю историю наблюдений с 1950 года.

TikTok-ролик BGmedia с этими цифрами вызвал шквал откликов. Комментарии под ним — настоящая исповедь народа. Люди делятся болью, страхами, и в то же время — гневом.

«Живем в нищете, куда и кому рожать?» — резюмирует один из пользователей.

Пользователи TikTok называют главные причины демографического обвала: нищета, разруха в деревнях, закрытие медучреждений, отток молодежи и тотальное отсутствие перспектив. Особенно остро звучат слова тех, кто живет в глубинке.

«Закрывают ФАПы, магазинов нет, дороги разбиты. А старикам как добираться до города? Школы и сады закрываются — детей нет».

Беларуская деревня умирает на глазах. Один из комментаторов вспоминает.

«В 1996-м в нашем агрогородке было 1 200 человек, сейчас — меньше 600. И 70% из них — пенсионеры».

Молодежь массово уезжает — кто в Польшу, кто в Литву, кто еще дальше. Уезжают, потому что дома нет ни работы, ни жилья, ни надежды.

«Все дети наших знакомых уехали. И родителей собираются забрать. Мы тоже планируем — сил терпеть больше нет».

«Зарплата 900 рублей, цены сумасшедшие, работаем за еду».

«Сын уехал, дочка уедет — достала эта безнадега».

«Стране не нужны дети, стране нужны солдаты и рабы».

Есть и те, кто признает: белорусы просто не хотят заводить семьи в нищете.

«Четыре года по съемным квартирам. Про второго ребенка думали — ну его на *рен, жить негде».

В TikTok продолжается обсуждение. Кто-то винит в падении рождаемости «роскошь и лень молодежи», другие прямо говорят — это результат 30 лет стагнации и страха.

Многие комментаторы сходятся в одном: проблема не только в цифрах, проблема — в ощущении, что будущего нет.

«В этой стране нет будущего».

«Останутся одни пенсионеры, которые голосуют за Советский Союз».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com