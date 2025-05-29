«Все дети наших знакомых уехали»12
- 29.05.2025, 10:15
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Белорусы о демографии в стране.
Пока государственные СМИ бодро рапортуют о «стабильности» и «развитии», статистика рисует совершенно иную картину: Беларусь стремительно теряет людей.
По официальным данным, в 2024 году в стране родилось около 60 тысяч детей, а умерло — более 115 тысяч человек. Это самый низкий уровень рождаемости за всю историю наблюдений с 1950 года.
TikTok-ролик BGmedia с этими цифрами вызвал шквал откликов. Комментарии под ним — настоящая исповедь народа. Люди делятся болью, страхами, и в то же время — гневом.
«Живем в нищете, куда и кому рожать?» — резюмирует один из пользователей.
Пользователи TikTok называют главные причины демографического обвала: нищета, разруха в деревнях, закрытие медучреждений, отток молодежи и тотальное отсутствие перспектив. Особенно остро звучат слова тех, кто живет в глубинке.
«Закрывают ФАПы, магазинов нет, дороги разбиты. А старикам как добираться до города? Школы и сады закрываются — детей нет».
Беларуская деревня умирает на глазах. Один из комментаторов вспоминает.
«В 1996-м в нашем агрогородке было 1 200 человек, сейчас — меньше 600. И 70% из них — пенсионеры».
Молодежь массово уезжает — кто в Польшу, кто в Литву, кто еще дальше. Уезжают, потому что дома нет ни работы, ни жилья, ни надежды.
«Все дети наших знакомых уехали. И родителей собираются забрать. Мы тоже планируем — сил терпеть больше нет».
«Зарплата 900 рублей, цены сумасшедшие, работаем за еду».
«Сын уехал, дочка уедет — достала эта безнадега».
«Стране не нужны дети, стране нужны солдаты и рабы».
Есть и те, кто признает: белорусы просто не хотят заводить семьи в нищете.
«Четыре года по съемным квартирам. Про второго ребенка думали — ну его на *рен, жить негде».
В TikTok продолжается обсуждение. Кто-то винит в падении рождаемости «роскошь и лень молодежи», другие прямо говорят — это результат 30 лет стагнации и страха.
Многие комментаторы сходятся в одном: проблема не только в цифрах, проблема — в ощущении, что будущего нет.
«В этой стране нет будущего».
«Останутся одни пенсионеры, которые голосуют за Советский Союз».