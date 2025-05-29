NYP: Новый штамм COVID-19 вызвал всплеск госпитализаций в Китае и США 5 29.05.2025, 10:21

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Новый вариант имеет «преимущество в росте».

Новый высокозаразный вариант COVID-19 NB.1.8.1, вызвавший резкий всплеск госпитализаций в Китае, теперь обнаружили и в США, в том числе в Нью-Йорке. Об этом сообщило NY Post со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний США 27 мая.

NB.1.8.1 впервые обнаружили в США в конце марта – начале апреля среди пассажиров международных рейсов, прибывающих в аэропорты в Калифорнии, штатах Вашингтон, Вирджиния и Нью-Йорк, говорится в статье. Отмечают, что другие случаи также были зафиксированы в Огайо, Род-Айленде и на Гавайях.

CDC отмечает, что сейчас в США зафиксировано мало случаев этого штамма, чтобы внести его в официальную статистику вариантов вируса. Однако эксперты предостерегают, что распространение этого штамма в Китае свидетельствует о его более высокой заразности по сравнению с другими доминантными респираторными вариантами.

Специалисты внимательно отслеживали NB.1.8.1 после того, как он стал доминантным в Китае в этом году, вызвав новую вспышку заболеваемости по всей Азии, пишут журналисты. Они добавили, что власти Гонконга сообщают о резком росте случаев COVID-19 – до самого высокого уровня по меньшей мере за последний год. Только за последний месяц зафиксировали значительный рост посещений отделений неотложной помощи и госпитализаций, связанных с этим вариантом, подчеркнуло СМИ. За последние четыре недели зарегистрировали 81 тяжелый случай, в том числе 30 смертей. Сообщается, что подавляющее большинство – люди в возрасте 65+.

На материковом Китае доля пациентов с COVID-19, которые обращаются в отделения неотложной помощи, выросла более чем вдвое – с 7,5% до более 16%, по данным органов здравоохранения. Доля госпитализированных также выросла вдвое и превышает 6%, сообщает государственное издание China Daily.

Несмотря на эти данные, правительство Гонконга пытается приуменьшить опасность штамма, заявляя, что он не выглядит опаснее предыдущих вариантов, считают авторы статьи. Впрочем, доктор Эми Эдвардс, профессор педиатрии медицинской школы Университета Кейс Вестерн Резерв, в интервью CBS News подчеркнула, что в регионах с быстрым распространением этого штамма – Китае, Гонконге и некоторых других – возросло количество госпитализаций.

Тестирование в аэропортах, проведенное CDC, выявило масштабы распространения: инфицированные этим вариантом путешествовали через Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Таиланд, Нидерланды, Испанию, Вьетнам и Тайвань.

Как и предыдущие варианты COVID-19, NB.1.8.1 может вызывать кашель, боль в горле, лихорадку и усталость, отмечает медиа. Однако профессор микробиологии и иммунологии Университета Невады Субхаш Верма отметила, что новый вариант имеет «преимущество в росте», что свидетельствует о более легком распространении.

И Верма, и Эдвардс подчеркивают, что сейчас новый штамм не похож на более тяжелый. Но доктор Эдвин Цуй, руководитель Центра здравоохранения Гонконга, предупреждает, что не стоит относиться к нему легкомысленно, поскольку вирус, предположительно, эволюционировал так, чтобы еще эффективнее уклоняться от защиты, предоставленной вакцинами против COVID-19.

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