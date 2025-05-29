В Минске людям не продают участки для строительства дома

В Минске людям не продают участки для строительства дома3
- 29.05.2025, 10:27
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Объясняют затягиванием сроков.
В Минске не продают земельные участки гражданам, поскольку они не всегда укладываются в сроки строительства. Об этом рассказала председательница комитета землеустройства Мингорисполкома Наталья Тюптенкова, сообщает агентство «Минск-Новости».
— В Минске ушли от возможности продажи чистых земельных участков, мотивируя это тем, что граждане не всегда укладываются в сроки завершения строительства жилых домов. Сроки также оговорены законодательством, — уточнила чиновница.
По ее словам, сегодня в городе свободные участки, где возможно размещение жилых индивидуальных домов, застраиваются соответствующими организациями, определенными Мингорисполкомом. Там возводятся коттеджи, которые передаются многодетным семьям, либо на аукционе продаются уже готовые квартиры.
Тюптенкова подчеркнула: если речь идет о многоэтажных высотках, то приобрести участок удастся только через аукцион. Эта практика распространена не только в столице, но и по всей Беларуси.
— В зависимости от того, что предполагается построить, определяется и стоимость квадратного метра. Она зависит от функционального назначения, — дополнила она.