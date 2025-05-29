В Витебской области родились два зубробыка 10 29.05.2025, 10:41

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Они всполошили видавших виды зоотехников.

На молочно-товарном комплексе Шарковщинского района родились два гибрида зубра и коровы, что «всполошило видавших виды зоотехников», пишет «Сельская газета».

Одна из коров должна была отелиться 6 мая на молочно-товарном комплексе Пашки Шарковщинского райагросервиса. Работники не предвидели ничего странного.

«Обычная корова. Мы и представить себе не могли, что внутри нее не теленок, а зубренок растет. В первые секунды после отела плод показался нам крайне крупным. Обычно телята рождаются весом около 30 килограммов, этот же весил почти 50. К сожалению, буренка не выжила, спасти удалось только малыша», — рассказала главный зоотехник МТК Марина Хаданенок.

Новорожденного поместили в отдельный домик, окружили вниманием, начали вскармливать молозивом, а позже перевели на пастеризованное молоко и комбикорм. Однако вскоре выяснилось, что с этим теленко-зубренком все не так просто.

«Он буйный, стены начал бодать. Совсем не такой, как наши телята. К сену интерес проявил позже обычного, комбикорм ел нехотя. Но живой, энергичный — характер, как говорится, налицо», — добавила Хаданенок.

По словам директора Шарковщинского райагросервиса Михаила Коваленка, всего гибридов на ферме двое:

«Один выглядит полностью как зубренок, у второго чуть иная комплекция: «талия» от зубра, а цвет при этом черный».

Сейчас один живет на ферме с телятами, второй — с мамой.

«Пускай растут. Может, потом зоопарку передадим. Главное, чтобы здоровыми были», — сказал директор.

По словам работников фермы, рядом с полем, где пасутся коровы, давно обитает одинокий зубр. В прошлом году пастухи даже пытались отогнать его, беспокоясь о безопасности стада, но зверь оказался миролюбивым, никого не трогал: ни людей, ни быков.

«Просто выбрал себе одну корову и ходил за ней весь день. Прямо ухаживал», — рассказала Хаданенок.

С точки зрения науки подобные гибриды известны, особенно в районах, где популяции зубров фрагментированы. Об этом рассказал заместитель генерального директора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам Павел Гештовт:

«В истории встречались случаи, когда зубры, не находя себе пары, прибивались к стадам домашних коров. Такое бывало особенно в период гона. Описанный случай редкий, но не сенсационный».

С генетической точки зрения тоже все объяснимо. У зубра и коровы одинаковое число хромосом — 60. Оба принадлежат к семейству быков. А значит, относительно природы они совместимы. Правда, встречаются такие гибриды крайне редко: мешают поведенческие, территориальные и, конечно, физиологические различия.

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