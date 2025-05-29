В Беларуси пытаются продать редкий номерной знак 4 29.05.2025, 10:54

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Цена кусается.

В Беларуси на онлайн-аукционе появился необычный автомобильный номерной знак с минимальной ценой в 5 тысяч рублей. Однако, несмотря на любовь некоторых автолюбителей к необычным номерам, лот пока остается без внимания, отмечает «Зеркало».

Так в Минске продают с молотка номерной знак на авто «5000 OT-7». Стартовую цену аукциона продавец установил в 5 тыс. рублей и ввел возможность купить его сразу — за 20 тыс.

Для сравнения: за такие деньги можно приобрести подержанный автомобиль или внести солидный первый взнос на новый.

Пока что ставок не поступило — участники, возможно, прицениваются или ждут удачного момента.

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