В Могилевской области медики записали 250 белорусов как иностранцев 1 29.05.2025, 11:14

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Чтобы выполнить показатели.

В нескольких больницах Могилевщины граждан Беларуси для оказания платных услуг иногда проводили по документам как иностранцев. Обнаружено 250 таких случаев, сообщила прокуратура Могилевской области.

«В результате такого подхода стало возможным выполнение доведенных до учреждений здравоохранения показателей. Вместе с тем такие действия должностных лиц повлекли за собой нарушения при предоставлении государственной статистической отчетности об экспорте медицинских услуг», — сообщили в прокуратуре.

По данным фактам милиция уже организовала проверки.

Кроме того, выяснилось, что в статотчетность включались искаженные сведения «касательно отнесения отдельных иностранных пациентов к государствам, гражданами которых они не являлись, и их правовая связь со страной отсутствовала».

Обнаружили нарушения и при проверке внешнеэкономических договоров — не вносились даты составления, анкетные и паспортные данные, адреса заказчиков платных медуслуг.

Прокуратура пришла к выводу, что в проверенных медучреждениях не изжиты формализм и приписки для создания видимости выполнения плановых показателей.

Заместитель прокурора Могилевской области внес в адрес зампредседателя Могилевского облисполкома представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечено более 30 человек.

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