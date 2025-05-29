Наталья Радина: Лукашисты проговорились об учениях «Запад-2025» 29.05.2025, 11:47

Наталья Радина

Украинцы и европейцы могут ответить на провокации.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью YouTube-каналу известного журналиста Евгения Киселева. Одна из главных тем разговора — опасность российско-белорусских учений «Запад-2025», которые пройдут в нашей стране осенью.

Наталья Радина считает, что Путин может использовать эти маневры для нападения на страны Балтии и Польшу:

— На месте европейских политиков я бы не успокаивала себя, что пока Путин ведет войну против Украины и не нападет на страны-члены НАТО. Сегодня для него очень удобный момент, когда мы видим, что США самоустранились и никак не реагируют на наглость Путина — на продолжение войны, усиление атак против Украины. Для российского диктатора сейчас идеальное время, чтобы наступать по всем направлениям.

Зачем ему ждать, пока Европа перевооружится, модернизирует свой военно-промышленный комплекс, свои армии? Для него сейчас самый удобный момент.

Война сегодня изменилась и стратегически, и тактически. Идет война дронов, и мы знаем, что Россия производит БПЛА в огромном количестве, и технические характеристики у них сегодня превосходят украинские дроны. Мы видим это по массированным ударам по украинским городам в последние дни. В этой ситуации представьте себе, что эти дроны в огромном количестве полетят на Вильнюс, на Даугавпилс, на Нарву. Успеют ли среагировать страны Балтии? Для захвата этих территорий не понадобится много военнослужащих или российской техники, которая, как известно, сегодня задействована в Украине.

Главный редактор сайта Charter97.org обратила внимание на то, что лукашисты проговорился об учениях «Запад-2025»:

— Начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель сказал буквально следующее: «Эти учения не будут иметь абстрактный характер. Учения будут направлены против западных стран, учтут опыт войны с Украиной и отработают ядерный удар». То есть на этих учениях будут отрабатываться нанесения ударов ядерными тактическими ракетами.

На данный момент ядерных ракет на территории Беларуси нет. Я об этом многократно говорила, и эту информацию недавно подтвердила украинская разведка. На территории Беларуси есть носители для ядерных ракет — самолеты и ракетные комплексы «Искандер», но непосредственно ракет — нет, поскольку нет хранилища для них.

В настоящее время оно строится. Известно, что это хранилище оборудуется под Осиповичами. Это город в Могилевской области, в 100 километрах от Минска и в 190 километрах от украинской границы. Это крупный железнодорожный узел, который связывает Осиповичи как с Минском, так и с Гомелем. Достаточно быстро по железной дороге можно направить ракеты в сторону украинской границы, но это это будет необязательно, ведь рядом с хранилищем будут размещаться ракетные комплексы «Искандер». Там же есть и военный аэродром, с которого в любой момент можно поднять самолеты с ядерными тактическими ракетами. Поэтому угроза сохраняется, даже несмотря на то, что в данный момент на территории Беларуси нет тактического ядерного оружия. Его могут в любой момент доставить самолетами.

Наталья Радина рассказала, почему Запад и Украина не должны верить в заявления режима о предстоящих учениях:

— Стоит отметить, что вышло интервью министра обороны Беларуси Хренина, который заявил, что якобы учения «Запад-2025» носят оборонительный характер и не будут направлены против стран Запада.

Он сказал, что «учения будут проходить в глубине страны, а войска будут отведены от западных границ». Но я напомню, что это заявил тот самый министр обороны Хренин, который звонил накануне 24 февраля 2022 года главе Минобороны Украины Алексею Резникову и уверял его, что не будет нападения с территории Беларуси. Хренин лжец, верить ему нельзя.

Евгений Киселев выразил мнение, что если бы в 2022 году Вооруженные силы Украины зашли в Беларусь, это изменило бы ход войны:

— От многих людей уже слышал, что была такая возможность, а ВСУ не воспользовались ею. Осенью 2022 года, когда украинские войска перешли в контрнаступление, в частности в Херсонской, Харьковской областях, были все правовые основания ответить диктаторскому режиму Лукашенко, поскольку Беларусь тогда напрямую соучаствовала в российской агрессии против Украины.

Я согласен с теми экспертами, которые считают, что, возможно, падение режима Лукашенко было бы значительно большей неприятностью для Путина, нежели потеря небольшой части территории Украины, операция в Курской области РФ.

Наталья Радина согласилась, что подобная операция нанесла бы серьезный урон путинскому режиму:

— Если бы тогда украинская армия вошла в Беларусь, белорусы приветствовали бы украинцев и тут же вспыхнуло бы восстание. Белорусская армия перешла бы на сторону украинской армии, я убеждена в этом. Мы могли бы и освободить Беларусь, и лишить Путина выгодного военного плацдарма, с которого он сегодня снова угрожает как Украине, так и странам-членам НАТО.

Но не хватило решимости ни на такую операцию, ни на нанесение ответных ударов по военным объектам и местам скопления российских войск на территории Беларуси. Украина также имела на это абсолютное право. Помните, даже президент Украины Владимир Зеленский говорил, что «да, была такая возможность, Лукашенко этого очень сильно боялся, но мы решили так не поступать».

Это, конечно, была большая ошибка, потому что я убеждена, что Беларусь – это один из ключевых элементов победы Украины в войне против России.

Главный редактор сайта Charter97.org прокомментировала также картофельный дефицит в Беларуси, спровоцированный режимом Лукашенко:

— Картофель для белорусов — это второй хлеб. Беларусь всегда славилась тем, что выращивала картофель в огромном количестве, а сейчас в магазинах тотальный дефицит этого продукта. Более того, нет не только картошки, нет других овощей — капусты, лука, яблоки.

То есть исчез ряд продуктов первой необходимости, которые всегда были на прилавках. Периодически что-то появляется по гораздо более высоким ценам и объясняется это тем, что весь картофель, который вырастила Беларусь, был вывезен и продан в Россию. Это также говорит о бедственном положении сельского хозяйства в Беларуси.

Колхозы глубоко убыточны. Сегодня сельское хозяйство страны не в состоянии производить столько картофеля, чтобы его экспортировать. Также условия хранения, конечно, очень плохие. К маю практически закончились старые запасы картофеля, а нового нет.

Вот отсюда возник дефицит. И это также говорит о крахе лукашенковской модели экономики. Сегодня есть серьезные проблемы и в связи с введенными санкциями, и в связи с тем, как Лукашенко управляет страной.

Это катастрофа. И вот сегодня белорусы, конечно, очень серьезно ощущают, к чему приводит жизнь при диктатуре, да еще и в условиях войны.

Огромное количество белорусов уехало из страны после 2020 года. Порядка 600 тысяч человек – это самые талантливые, самые образованные люди и востребованные на рынке труда. IT-фирмы и международные компании выезжали целыми офисами, забирая тысячи своих сотрудников. Поэтому, конечно, сейчас ситуация в стране очень тяжелая. Зарплаты низкие, цены высокие, продуктов не хватает. Но если уже исчез картофель – это говорит о полном фиаско Лукашенко.

Один из подписчиков YouTube-канала Евгения Киселева задал вопрос об исчезновении спикерки «координационного совета» Анжелики Мельниковой. Наталья Радина рассказала, что известно на данный момент:

— Я критиковала офис Тихановской и структуры, которые были созданы в Беларуси после того, как она выехала из страны. И Анжелика Мельникова — это как раз руководитель одной из таких бутафорских организаций, которые были созданы в Польши и Литве.

Этот так называемый координационный совет — абсолютно нелегитимная и фейковая структура. В интернет-голосовании за него приняли участие всего 6800 граждан Беларуси из 7 миллионов белорусских избирателей. Абсолютно мизерное количество людей. Это было названо Тихановской и ее приспешниками «протопарламентом». В результате Анжелика Мельникова, которая никогда не имела отношения к оппозиции, стала главой этого так называемого координационного совета.

Появилась Мельникова из ниоткуда. Ее прошлое место работы — менеджер в компании «Coca-Cola Беларусь». Иммигрировала она после 2020 года с какой-то легендой о том, что ее якобы задерживали на демонстрациях, но отпускали. Порекомендовал Мельникову в «координационный совет» Павел Латушко — это еще один персонаж, к которому у меня очень много вопросов. Бывший министр и посол при Лукашенко, который 23 года работал на диктатуру и после 2020 года выехал на Запад к Тихановской, чтобы, так сказать, «возглавить оппозицию».

Анжелика Мельникова пропала в феврале этого года. Выяснилось, что вместе с ней исчезли западные гранты, выделенные «координационному совету». В результате расследования, которое проводят и польские журналисты (потому что она проживала на территории Польши), и российские журналисты из издания The Insider, выяснилось, что у нее были связи с белорусскими спецслужбами. Вероятнее всего, она была либо изначально агентом белорусских спецслужб, либо была завербована ими позднее.

Сейчас ожидается, что Мельникова может объявиться на экранах белорусских пропагандистских каналов с некими откровениями и рассказами. Это, в общем-то, не первый скандал в структурах, созданных Тихановской. Вокруг нее очень много странных людей. Все эти годы рядом с ней находятся бывшие чиновники и силовики режима Лукашенко. Уверена, что там, конечно, инфильтрация спецслужбами просто тотальная. Из этих псевдоструктур было огромное количество утечек информации, которые приводили к массовым арестам граждан на территории Беларуси. Очень много скандалов. Так что история с Мельниковой не удивляет.

Наталья Радина призывает не употреблять слово «оппозиция» по отношению к окружению Тихановской. Ведь настоящие лидеры белорусского сопротивления находятся в тюрьмах:

— Эти люди не имеют права представлять белорусскую оппозицию, они не боролись с режимом Лукашенко годами, как это делали очень многие достойные представители белорусской оппозиции, которые сегодня либо находятся в тюрьмах, либо в вынужденной эмиграции. Объявившись лишь в 2020 году они сразу выехали в западные страны и сели на потоки европейских денег.

И я убеждена, что реальная белорусская оппозиция, реальные лидеры белорусской оппозиции сегодня находятся в тюрьмах.

Евгений Киселев спросил Наталью Радину, боится ли Лукашенко возможного ответа на учения «Запад-2025» со стороны украинцев и европейцев. Главный редактор сайта Charter97.org считает, что диктатор не может противостоять давлению со стороны России:

— Лукашенко, безусловно, понимает, чем чревата эскалация войны со стороны России против Украины или стран Балтии с использованием территории Беларуси.

Думаю, он этого боится, ведь украинские эксперты прямо заявляют, что если российские войска — самостоятельно или вместе с белорусскими — двинутся в сторону Украины, в ответ будут наносится ракетные удары по военным объектам и скоплению российских войск, а также они говорят об ударах по крупным белорусским предприятиям, включая белорусские нефтеперерабатывающие заводы, которые сегодня производят дизельное топливо для российской военной техники.

Конечно, Лукашенко понимает все угрозы, но сделать ничего не сможет.

В конце разговора Евгений Киселев зачитал комментарий одного из зрителей эфира:

«Я знаю, что большинство белорусов душой и сердцем с нами, украинцами. Война пройдет, Лукашенко уйдет, мы должны быть братьями и должны быть вместе».

— Спасибо за солидарность с белорусами, ведь наш народ действительно с украинцами. Слава Украине! Жыве Беларусь!, — завершила интервью Наталья Радина.

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