Reuters: НАТО запрашивает дополнительное военное усиление у Германии 29.05.2025, 11:44

Альянс намерен увеличить численность своих войска на 50%.

НАТО намерен запросить у Германии дополнительное военное усиление — 7 новых бригад (около 40 тысяч военнослужащих) в рамках обновленных целей по наращиванию вооруженных сил, сообщает Reuters со ссылкой на источники (перевод — сайт Charter97.org).

Эта инициатива станет частью новой стратегии НАТО по укреплению обороноспособности на фоне растущей угрозы со стороны России.

По данным одного из высокопоставленных военных источников, общее число бригад, которые должны предоставить страны-члены НАТО, увеличится примерно на 50% от текущего количества — 80 бригад.

В 2021 году Германия уже согласилась предоставить 10 бригад к 2030 году. Сейчас у сформировано 8 бригад, девятая формируется в Литве и должна быть готова к 2027 году.

Главы государств НАТО готовятся согласовать увеличение расходов на оборону с 2% до 5% ВВП (3,5% — на оборону, 1,5% — на общую безопасность) на июньском саммите в Гааге. Германия уже поддержала этот план и сняла часть бюджетных ограничений для увеличения военных расходов.

Генинспектор Бундесвера Карстен Бройер поручил полностью оснастить войска к 2029 году — к тому времени, по прогнозам НАТО, Россия может восстановить свои вооруженные силы до уровня, необходимого для возможной атаки на территорию Альянса.

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