«Себе держу, на полчаса отъехал» 1 29.05.2025, 11:43

В одном из дворов Минска приключился интересный случай.

В одном из дворов на улице Горецкого в Минске приключился интересный случай. Все началось с того, что водитель оставил свой автомобиль сразу на двух парковочных местах, сообщает «Онлайнер».

На фото все ясно: кроссовер Geely поставили наискосок, таким образом заняв не одно, а два места для стоянки. В чате (полагаем, для жильцов) стали обсуждать данный поступок. Тогда на связь вышел, судя по всему, водитель Geely.

«Наверное, место кому-то держит», — предположил кто-то. На это последовал ответ от другого участника чата: «Себе держу. На полчаса отъехал. Потом фиг место найдется». А как вы относитесь к подобному?

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