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После снятия ограничений на удары: какие российские цели будут приоритетными для ВСУ

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  • 29.05.2025, 12:00
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После снятия ограничений на удары: какие российские цели будут приоритетными для ВСУ

Сейчас наблюдаются активные действия со стороны европейских стран.

Украинские партнеры сняли ограничения на удары западным оружием по целям в глубоком тылу России. Речь идет о расстоянии до 500 километров.

Основным приоритетом может стать нейтрализация российских аэродромов. Об этом «24 Каналу» рассказал украинский авиаэксперт и заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский.

По мнению авиационного эксперта, главной целью, вероятнее всего, станут российские аэродромы, с которых взлетают самолеты и запускают управляемые авиабомбы и другие средства поражения. Задача – нейтрализовать российскую авиацию.

- Для вывода из строя или приведения аэродрома в негодность не требуется большое количество средств поражения, – подчеркнул Храпчинский.

Все зависит от способности европейских стран активно производить дальнобойное оружие. Важно отметить, что длительное время Европа находилась в «лайтовом» режиме, не развивала свой оборонно-промышленный комплекс и не вкладывала достаточно ресурсов в вооружение.

Сейчас наблюдаются активные действия со стороны европейских стран. В частности, как отметил Анатолий Храпчинский, большинство европейских оборонных компаний активно работают над масштабированием производства, адаптацией и модернизацией вооружения в соответствии с современными требованиями.

Отметим, впоследствии канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что решение об отмене ограничений на удары по России было принято несколько месяцев назад при участии США, Великобритании, Франции и самой Германии.

Здесь важно усиливать дипломатическую работу, чтобы улучшить возможности Европы по поставкам оружия. Европа должна лучше понимать, зачем Украине нужно вооружение и для каких целей. Ведь до сих пор Европа не до конца осознает угрозы, которые сдерживает Украина.

- Главной задачей сейчас является способность Европы производить достаточное количество вооружения, чтобы оставлять его на собственных складах и одновременно передавать в Украину, – отметил авиаэксперт.

Также стоит понимать, что европейский оборонный рынок является фрагментированным и рассредоточенным, поэтому сначала не предполагался такой большой объем производства. Однако за последнее время произошли изменения, которые позволят ускорить производственные возможности Европы.

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