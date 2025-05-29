Холодный май ударил по клубнике 29.05.2025, 12:04

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Белорусские фермеры говорят о снижении урожая.

Майские заморозки могут сказаться не только на настроении, но и на сезонном лакомстве — клубнике. Продавцы на рынках и фермеры сообщают, что погодные условия уже повлияли на урожай, и это может сказаться как на объемах, так и на ценах ягоды, пишет «Онлайнер».

На минской Комаровке продавцы пока держатся бодро, но без тревоги не обходится. Один из них рассказал, что клубника у многих померзла, другой заверил, что все будет в порядке. Третья уточнила, что сейчас на прилавках тепличная ягода, а вот часть грунтовой действительно пострадала — фермеры просто не успели накрыть ее от ночных заморозков.

Фермер из Вилейского района рассказал, что зима уже задала проблемный фон: теплый январь и бесснежный морозный февраль повредили часть кустов. Весной растения активно пошли в рост, но в мае случились возвратные заморозки, когда местами температура опускалась до –6,5°C, что критично в фазу цветения.

— Чтобы сохранить урожай, мы ночами жгли костры и накрывали грядки агроволокном. Эти меры позволили спасти около 70% цветков, но потери все же неизбежны. Вала клубники не будет, но урожай должен получиться умеренным и качественным.

Из-под Лунинца фермер Юля говорит кратко: из-за холода и дождей клубники будет меньше, чем в прошлом сезоне. А Оксана из Дворца — столицы белорусской клубники — сообщает, что потери могут составить до 50% от ожидаемого урожая.

— Кто укрывал — частично спас урожай, кто не укрывал — соберет себе разве что на поесть. Тем не менее клубники будет достаточно. С полок она не пропадет.

Кажется, в этом году клубники будет действительно меньше. Фермеры говорят о снижении урожайности, однако речи о тотальной катастрофе нет. Так что клубнику белорусы все же попробуют, но, возможно, по более высоким ценам. Пока же цена на красную ягоду в Минске держится в районе 13 рублей за кило.

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