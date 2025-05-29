Ученые: Вселенная постоянно увеличивается не так, как мы думали 5 29.05.2025, 12:10

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Астрономы решили давнюю загадку.

В течение последних 10 лет астрономы пытались решить одну из самых больших проблем, связанных с расширением космоса. В зависимости от того, как проводятся измерения скорости расширения Вселенной, получаются разные результаты.

Если несоответствие существует, то стандартная космологическая модель, описывающая эволюцию Вселенной, неверна. Но ученые получили более точные данные и считают, что, возможно, никакого противоречия не существует.

Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

Скорость расширения Вселенной: в чем противоречие

Астрономы давно знают, что Вселенная с момента своего появления постоянно расширяется. Скорость этого расширения называется постоянная Хаббла. Ее измеряли с помощью реликтового излучения, то есть света, оставшегося от Большого взрыва, в результате которого появилась наша Вселенная, и ярких взрывов сверхновых, а также яркости переменных звезд. Если знать яркость этих объектов, то можно определить расстояние до галактик, где они находятся, а значит измерить скорость того, как эти галактики удаляются от нас.

Измерения реликтового излучения показали, что постоянная Хаббла составляет 67,4 км/с на мегапарсек плюс-минус 0,7%. 1 мегапарсек равен 3,26 миллиона световых лет. Это означает, что если две галактики находятся на расстоянии 1 мегапарсек друг от друга, то расширение Вселенной заставит их выглядеть так, будто они удаляются друг от друга со скоростью 67,4 км/с.

С помощью космического телескопа Хаббл астрономы ранее измерили скорость расширения Вселенной с помощью наблюдения за удалением от нас галактик, в которых находятся сверхновые или переменные звезды. В результате оказалось, что постоянная Хаббла составляет 72,8 км/с на мегапарсек. То есть возникло противоречие, которое указывает на то, что мы не совсем правильно понимаем эволюцию космоса.

Объяснение этого противоречия состояло в том, что стандартная космологическая модель Вселенной является неверной, поэтому ее нужно изменить. Также некоторые ученые предположили, что одно из двух измерений постоянной Хаббла, или же оба, не учитывают некоторых факторов, которые могли повлиять на измерение.

Новое значение скорости расширения Вселенной

Астрономы использовали космический телескоп Уэбб для наблюдения за сверхновыми в локальной Вселенной и сначала определили, что скорость расширения космоса составляет 69,96 км/с на мегапарсек. Дальнейшие наблюдения показали, что постоянная Хаббла все же составляет 70,4 км/с на мегапарсек плюс-минус 3%. То есть разрыв в значении постоянной Хаббла между измерениями реликтового излучения и сверхновых, значительно сократился.

Астрономы говорят, что это подтверждает, что все-таки стандартная космологическая модель Вселенной верна, ведь оба значения постоянной Хаббла находятся близко друг к другу в пределах хоть и не очень маленькой, но статистической погрешности.

Авторы исследования также говорят, что это не значит, что в будущем не будет найдено то, что не соответствует текущей модели Вселенной, но на данный момент этого не обнаружено.

Астрономы намерены провести наблюдение за еще большим количеством галактик, что еще лучше уточнить значение постоянной Хаббла. Возможно, тогда значение скорости расширения Вселенной, полученное при наблюдении за локальным космосом, станет еще ближе к значению реликтового излучения.

Видимый размер Вселенной

Напоминаем, что согласно стандартной космологической модели, Вселенная возникала примерно 13,8 млрд лет назад и с тех пор постоянно расширяется. Из-за этого, как предполагается, самые далекие галактики, которые можно увидеть, сейчас находятся на расстоянии примерно 45 млрд световых лет в любую сторону от Земли. Один световой год – это расстояние которое свет проходит за земной год со скоростью света, то есть 300 000 км/с. Исходя из этого световой год равен примерно 9,6 триллиона километров.

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