закрыть
29 мая 2025, четверг, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском Ставрополе подорвали известного оккупанта

15
  • 29.05.2025, 12:21
  • 4,790
В российском Ставрополе подорвали известного оккупанта
Заур Гурциев

Он руководил воздушной частью операции РФ по захвату Мариуполя.

В российском городе Ставрополь в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, один из них — первый замглавы города, майор Заур Гурциев, который в 2022 году руководил воздушной частью операции РФ по захвату Мариуполя в Донецкой области, пишет российское «Агентство. Новости» в четверг, 29 мая.

По данным СМИ, взрыв произошел утром 29 мая возле многоэтажного дома в Ставрополе. Погибшие перед взрывом сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки, сообщили российские силовики.

В Сети пишут, что гранату взорвал неизвестный. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров утверждает, что силовики рассматривают все версии, включая «организацию теракта» с участием Украины. Он также подтвердил гибель своего заместителя.

Написать комментарий 15

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота
Кремлевская вертушка в эпицентре анекдота Владимир Халип
Новая фаза войны
Новая фаза войны Сергей Ауслендер
Переломное событие
Переломное событие Александр Морозов
Вопрос жизни и смерти
Вопрос жизни и смерти Леонид Невзлин