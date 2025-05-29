В российском Ставрополе подорвали известного оккупанта 15 29.05.2025, 12:21

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Заур Гурциев

Он руководил воздушной частью операции РФ по захвату Мариуполя.

В российском городе Ставрополь в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, один из них — первый замглавы города, майор Заур Гурциев, который в 2022 году руководил воздушной частью операции РФ по захвату Мариуполя в Донецкой области, пишет российское «Агентство. Новости» в четверг, 29 мая.

По данным СМИ, взрыв произошел утром 29 мая возле многоэтажного дома в Ставрополе. Погибшие перед взрывом сидели на скамейке у дома и распивали алкогольные напитки, сообщили российские силовики.

В Сети пишут, что гранату взорвал неизвестный. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров утверждает, что силовики рассматривают все версии, включая «организацию теракта» с участием Украины. Он также подтвердил гибель своего заместителя.

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