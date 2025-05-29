«Что это за деньги на семью — 2500 рублей?» 4 29.05.2025, 12:22

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Среднюю зарплату в Беларуси давно пора переименовать.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как выглядит ситуация с зарплатами в Беларуси:

— Выходишь на грядки покопаться в земле, а заодно обмениваешься новостями. Вот такую беседу я вела и сегодня.

Разговорилась с соседкой, и она мне говорит: «Вот Ольке нашей хорошо живется! Она уборщицей на фабрике зарабатывает 1000 рублей, а муж — водитель на полторы ставки — 1500. Так они и ремонт делают, и ходят, нос задрав!»

Я сначала удивилась, подумала: что это за деньги на семью — 2500 рублей?

А соседка продолжает: «Вот я в больнице медсестрой получаю 850 рублей, а мой муж — шофер на предприятии — чуть больше 800. Мне кажется, если бы у нас было как у Ольки, мы бы тоже жили и радовались!»

А я себе слушаю и думаю: «Боже мой, как же белорусам мало надо! Им кажется, если 2500 на семью — то можно и кандибобером ходить».

Конечно, мои соседи, вырастив детей, уже, возможно, чувствуют себя свободнее, да еще на огороде что-то вырастет, в курятниках куры кудахчут (свиней уже никто не держит).

Но я думаю, что если средняя белорусская зарплата считается как сумма зарплат мужа и жены, то ее и надо переименовать в «средний семейный доход». Да, на периферии на эти деньги прожить можно, ведь моим соседям не нужны ни театры, ни концерты, ни даже отдых на море. Такую жизнь они видят только по телевизору. А отдыхают исключительно на огороде: тут тебе и тренажерка, и кино, и даже бар под грушей.

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