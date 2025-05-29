В США развеяли три мифа о полностью автономном оружии 29.05.2025, 12:40

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Фото: War on the Rocks

Эта технология разрешена и развивается.

Несмотря на заявления политиков, экспертов и военных, в политике США не существует запрета на полностью автономные боевые системы, пишет издание War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

Распространение мифов о якобы существующих ограничениях мешает развитию и внедрению технологий автономного оружия, предупреждают бывшие чиновники Пентагона, принимавшие участие в обновлении ключевой директивы Минобороны в 2023 году.

Миф №1: Полностью автономное оружие запрещено.

На самом деле, ни один тип автономного оружия не запрещен директивой Министерства обороны США №3000.09. Документ лишь устанавливает требования по оценке и проверке подобных систем — такие как юридическая соответствие, надежность и безопасность применения. Некоторые виды оружия требуют дополнительного одобрения до этапа развертывания, но это не является ограничением на разработку.

Миф №2: Человек обязательно должен участвовать в принятии тактического решения

Формулировка «человек в процессе принятия решения» (human-in-the-loop) не используется в законодательстве США. Вместо законы говорят об «адекватной человеческой оценке». Это означает, что решение о применении силы должно приниматься осознанно и с соблюдением закона, но не требует обязательного участия человека в процессе выбора конкретной цели.

Миф №3: Ограничения на исследования, прототипирование и эксперименты.

Директива не ограничивает исследования, прототипирование и эксперименты. Обязательная проверка применяется только на этапе подготовки к закупкам.

Специалисты подчеркивают, что недопонимание этой политики может затормозить развитие важнейших оборонных технологий. Минобороны США намерено донести до союзников и разработчиков, что автономное оружие разрешено и развивается при соблюдении общих требований к безопасности и законности.

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