Белорус хотел обновить паспорт, но что-то пошло не так 1 29.05.2025, 12:44

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Теперь ему запрещено выезжать из страны.

Белорус, который имеет постоянный вид на жительство в Польше, решил съездить на родину, чтобы получить новый паспорт. Купил билет, сел в международный автобус — и стал невольным фигурантом уголовного дела.

Как стало известно ex-press.live, на границе в автобусе, следовавшем из Польши в Беларусь, предположительно были обнаружены наркотики.

По предварительной информации, сотрудники пограничного комитета и милиции переписали данные всех пассажиров. Каждый из них теперь проходит в качестве свидетеля и одновременно подозреваемым по уголовному делу. Мужчина, с которым журналисты общались, до сих пор находится в Беларуси и не может вернуться в Польшу.

— Не знаю, были ли в автобусе наркотики на самом деле. Но судя по тому, что происходит, допросы и «превентивные меры» мне почти гарантированы, — рассказал он.

По его словам, поводом для поездки стало окончание срока действия белорусского паспорта, который необходим для выполнения ряда бюрократических процедур в Польше.

Этот случай — еще одно напоминание о том, что даже непродолжительная поездка в Беларусь может быть небезопасна для тех, кто давно живет за границей. Даже если вы не ходили на протесты и хотите просто «поменять документы», вы можете оказаться в ситуации, где свобода передвижения будет под вопросом.

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