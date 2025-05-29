Белорус хотел обновить паспорт, но что-то пошло не так

Белорус хотел обновить паспорт, но что-то пошло не так1
- 29.05.2025, 12:44
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Теперь ему запрещено выезжать из страны.
Белорус, который имеет постоянный вид на жительство в Польше, решил съездить на родину, чтобы получить новый паспорт. Купил билет, сел в международный автобус — и стал невольным фигурантом уголовного дела.
Как стало известно ex-press.live, на границе в автобусе, следовавшем из Польши в Беларусь, предположительно были обнаружены наркотики.
По предварительной информации, сотрудники пограничного комитета и милиции переписали данные всех пассажиров. Каждый из них теперь проходит в качестве свидетеля и одновременно подозреваемым по уголовному делу. Мужчина, с которым журналисты общались, до сих пор находится в Беларуси и не может вернуться в Польшу.
— Не знаю, были ли в автобусе наркотики на самом деле. Но судя по тому, что происходит, допросы и «превентивные меры» мне почти гарантированы, — рассказал он.
По его словам, поводом для поездки стало окончание срока действия белорусского паспорта, который необходим для выполнения ряда бюрократических процедур в Польше.
Этот случай — еще одно напоминание о том, что даже непродолжительная поездка в Беларусь может быть небезопасна для тех, кто давно живет за границей. Даже если вы не ходили на протесты и хотите просто «поменять документы», вы можете оказаться в ситуации, где свобода передвижения будет под вопросом.