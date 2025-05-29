Какую страну загадали на карте?2
- 29.05.2025, 12:53
- 2,054
Задачка для эрудитов.
Самолет уже в воздухе, и нужно срочно определить, откуда он вылетел. У вас всего один шанс взглянуть на контур и принять решение. Готовы?
Контурные карты — отличный способ проверить не только память, но и пространственное мышление. «Вокруг света» предлагает короткий, но увлекательный тест.
Эта задача проверит ваше знание географии. Иногда всё зависит от деталей — формы береговой линии, очертаний границ. Вспомните всё, что знаете, и дайте ответ, написав его в комментариях.