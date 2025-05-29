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Какую страну загадали на карте?

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  • 29.05.2025, 12:53
  • 2,054
Какую страну загадали на карте?

Задачка для эрудитов.

Самолет уже в воздухе, и нужно срочно определить, откуда он вылетел. У вас всего один шанс взглянуть на контур и принять решение. Готовы?

Контурные карты — отличный способ проверить не только память, но и пространственное мышление. «Вокруг света» предлагает короткий, но увлекательный тест.

Эта задача проверит ваше знание географии. Иногда всё зависит от деталей — формы береговой линии, очертаний границ. Вспомните всё, что знаете, и дайте ответ, написав его в комментариях.

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