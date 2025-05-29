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Фон дер Ляйен назвала страх Путина, из-за которого он начал войну

  • 29.05.2025, 12:59
  • 2,168
Фон дер Ляйен назвала страх Путина, из-за которого он начал войну
Урсула фон дер Ляйен

Украина просто хотела вступить в ЕС.

Путин боится великой Европы, а также «силы свободы и привлекательности демократии». Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает итальянская газета La Repubblica 29 мая.

В ходе мероприятий, проводившихся в Рейнско-Вестфальском техническом университете Аахена (Германия), она отметила, что ЕС – это не только мирный союз, но и добровольный.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одну страну никогда не принуждали вступать в ЕС, и «все стремились быть частью этой группы». Президент Еврокомиссии уверена, что именно поэтому Путин начал свою войну против Украины.

Украина просто хотела вступить в ЕС, а Путин в конце концов «слишком боится великой Европы», подчеркнула фон дер Ляйен.

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