Фон дер Ляйен назвала страх Путина, из-за которого он начал войну
- 29.05.2025, 12:59
- 2,168
Украина просто хотела вступить в ЕС.
Путин боится великой Европы, а также «силы свободы и привлекательности демократии». Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает итальянская газета La Repubblica 29 мая.
В ходе мероприятий, проводившихся в Рейнско-Вестфальском техническом университете Аахена (Германия), она отметила, что ЕС – это не только мирный союз, но и добровольный.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одну страну никогда не принуждали вступать в ЕС, и «все стремились быть частью этой группы». Президент Еврокомиссии уверена, что именно поэтому Путин начал свою войну против Украины.
Украина просто хотела вступить в ЕС, а Путин в конце концов «слишком боится великой Европы», подчеркнула фон дер Ляйен.