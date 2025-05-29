Пюрер теперь больше не картофельный 5 Кирилл Набутов

29.05.2025, 13:01

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Теперь он просто мелкий пюрерок.

Беларусь будет закупать картофель, братва!

Давно я так не смеялся. Рыдал в голос. Бился в экстазе. Ничего более нелепого, чем закупка бульбы белорусами придумать невозможно.

Но они ни в чем не виноваты. Кроме того, что в 2020-м году не хватило пороху скинуть своего ненавистного картофельного пюрера.

Теперь его и картофельным назвать ни в коем случае не следует, теперь он просто мелкий пюрерок.

Довести Беларусь до дефицита картошечки… Гляжу на него и вспоминаю анекдотец из конца 1960-х. Простенький.

В пустыне Сахара построили социализм. Пять лет было все более-менее. А потом начались перебои с песком.

Кирилл Набутов, Telegram

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