Пюрер теперь больше не картофельный

Пюрер теперь больше не картофельный5
- Кирилл Набутов
- 29.05.2025, 13:01
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Теперь он просто мелкий пюрерок.
Беларусь будет закупать картофель, братва!
Давно я так не смеялся. Рыдал в голос. Бился в экстазе. Ничего более нелепого, чем закупка бульбы белорусами придумать невозможно.
Но они ни в чем не виноваты. Кроме того, что в 2020-м году не хватило пороху скинуть своего ненавистного картофельного пюрера.
Теперь его и картофельным назвать ни в коем случае не следует, теперь он просто мелкий пюрерок.
Довести Беларусь до дефицита картошечки… Гляжу на него и вспоминаю анекдотец из конца 1960-х. Простенький.
В пустыне Сахара построили социализм. Пять лет было все более-менее. А потом начались перебои с песком.
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